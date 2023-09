Ivan iz ‘Večere za 5’ objavio morbidan video: ‘Gospođa mi lupa na staklo, ja čekam policiju’

Autor: I.D.

Publika je Ivana Bašića upoznala tijekom njegovog pojavljivanja u televizijskom showu ‘Večera za 5’ na RTL-u. Međutim, prošlog vikenda, na svojem Instagram profilu, Ivan je objavio neobičan video koji je privukao pažnju njegovih pratitelja.

‘Uvijek neki problemi’

U tom videu, Ivan je sjedio u svom automobilu i snimao je jednu gospođu koja mu je prišla do prozora i počela lupati.

“Evo ovako, dragi moji pratitelji. Ja vam danas imam mali problemčić. Znate mene, uvijek ja i neki problemi. Gospođa mi lupa na staklo, ja čekam policiju, i tako”, rekao je na snimci Ivan koji je automobilom stigao na parking Arene Centra i htio je zauzeti jedno mjesto, ali su ga okružile starije gospođe. Kasnije je objavio i fotografiju gospođe koja mu je kucala na prozor i napisao: “Sanjat ću ju večeras”.





Inače, Ivan se u showu pojavio u prošloj sezoni, a svoje je sudjelovanje iskoristio i za promoviranje pjesme “Igra”. Sredinom ožujka, javnosti je otkrio da je prekinuo svoje zaruke te je objasnio razloge za tu odluku.

“Raskinuo sam zaruke jer nisam bio spreman za to, osjećao sam se gušenim, ne podnosim posesivne osobe. Trenutno živim punim plućima, a također sam otvorio novu sezonu u potrazi za ljubavlju i očekujem mnogo poruka u mojim direktnim porukama. Osjećam se sjajno jer sam se oslobodio onoga što me sputavalo, a sada se koncentriram na svoju karijeru i fakultet. Čekam pravu ljubav, onu koja će me potpuno osvojiti. Možda zvuči kao scenarij iz filma, ali ja vjerujem u čuda”, kazao je Ivan svoje osjećaje tada za Dalmatinski portal.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu.





Objavu dijeli Ivan Bašić (@basicivan1)

No, ubrzo mu se osmjehnula nova ljubav. “Nakon što sam prekinuo zaruke mogu vam reći da sam ponovno živ, osjećam se nikada bolje, a upoznao sam prije mjesec dana svoju bolju polovicu, zaljubljen sam preko ušiju i da imam one leptiriće u trbuhu o kojima sam pričao” rekao je Ivan koji je polovicu ljeta proveo u Opatiji.