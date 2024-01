Ivan feštao s Mijom i mladom partnericom, gledatelji: ‘Došao je on otet gospodičnu’

Autor: I.D.

Farmer prošlogodišnje sezone Ljubav je na selu, Ivan Detković, nedavno je za RTL rekao da je prekinuo sa Suzanom jer ga je prevarila, a ona je ispričala da su samo odglumili vezu.

“Shvatio sam da me prevarila, a imam i sve dokaze. Bila je s jednim mojim prijateljem koji je s nama bio na dočeku Nove godine. Rekla mi je da nema ništa s njim, a stalno se sastaju i dopisuju se”, rekao je farmer. “Glumili smo da smo zajedno. On je htio imati nekoga i ja sam mu bila krinka”, istaknula je Suzana.

Nakon događanja sa Suzanom Ivan je odlučio posjetiti farmera Miju Bošnjaka i njegovu djevojku Josipu u Novom Varošu. “Otišao sam k Miji i iznenadio njegovu djevojku za njezin rođendan”, rekao je farmer.

‘Valjda će se Mijo smilovati’

Josipa je proslavila 30. rođendan, a čestitku joj je uputio i Mijo na društvenoj mreži. “Sretan 30. rođendan mojoj dragoj Josipi da joj se želja ispuni, poklon je već dobila, još tortu da završim”, napisao je uz nekoliko njihovih zajedničkih fotografija.

Gledatelji su također čestitali Josipi rođendan i opleli po Miji i Ivanu. “Valjda će se Mijo smilovati da počasti Ivana, to mu je zadnji vlak”, “Ove godine neka se prijave svi ponovo”, “Ivan će je preuzeti…”, “Došao je on otet gospodičnu”, “Ma Mijo joj može biti tata ima duplo godina od nje, a i ona nema pameti”, “Ivan malo previše glumata neku dobricu, a ne bi rekla da je to. Mijo kao Mijo on ne izgleda zločesto, ali ne voli biti sam ni dugo u vezi”, pisali su gledatelji.

Kasnije im je na kritike odgovorio i sam Mijo. “Dobra večer dragi moji, jeste li vidjeli kakvih ružnih komentara na mrežama ima, Ivan je duša od dečka ne bi taj dirao u tatinu curu, ljubi ga tata”, napisao je.

“Ne živite od tuđih mišljenja živimo u takvom svijetu da portali uvijek govore izmišljaju da ne bude dosadno”, “Pusti djecu nek se vole”, “Pusti druge neka pričaju, da imaju pametnijeg posla ne bi pričali svašta”, “Dobro veče vam samo vi uživajte, pusti selo neka priča za dobrim konjem se i prašina diže”, smirivali su prijatelji Miju na društvenim mrežama.