Iva Todorić u javnosti nakon preokreta očeve borbe: ‘Sretna sam’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

U srijedu je u jazz & cabaret klubu Kontesa kazališta Komedija održano koncertno predstavljanje dvostrukog albuma Marije Mirković “Ja sam Marija/ I to sam ja”. Brojna poznata lica okupila su se kako bi dala podršku popularnoj glazbenici, tako su u Kontesi, između ostalih, svoje mjesto zauzeli Mia Dimšić, Dalibor Petko, Nika Antolos, Antonija Blaće, Vanna, Anica Kovač, Iva Todorić, Ivica Propadalo i supruga Dragana Todorović, Branimir Mihaljević i supruge Sandra.

“Ja sam sretna, bitno da je ljubav, to sam ja” rekla je ranije Marija Mirković. A, gdje je ljubav, tu je i Iva Todorić. Nekako smo već naviknuli vidjeti kći Ivice Todorića na raznim eventima kojima dolazi podržati svoje prijatelje, vrsne umjetnike ili tek one koji traže svoje mjesto na sceni, a imaju ‘ono nešto’.





Kaže, to su događanja koja nju ispunjavaju i na koja se rado odaziva.

“Makica je moja prijateljica, jedna velika duša”

Upravo je takva bila i večer Marije Mirković, prepuna emocija, koje nije sakrivala ni Iva. S društvom je iz prvog reda pjevala Marijine pjesme, a otkrila nam je da ih je sve čula još prije nego li je i službeno izašlo dvostruko CD izdanje Marije Mirković.

Uoči samog predstavljanja albuma, Iva nam je otkrila u kakvom je odnosu s Marijom i zašto ju smatra posebnom umjetnicom.

“Prvo ja nju zovem Makica, mi smo prijateljice već tri godine. Prije sam slušala njene pjesme koje je pisala za Frajle i koje je pjevala s Frajlama. Imala sam priliku čuti i sve nove pjesme prije nego su izašle vani. Prvo, piše predivne pjesme, ona je stvarno jedna posebna autorica, nema ih takvih puno kod nas, čak ni u regiji, ali ono što je Makica prvenstveno, ona je jedna velika duša, baš je žena s dušom i zato je jako volim“, emotivno nam je komentirala Iva.

Ključ uspjeha leži u iznimnom talentu

Upitali smo je misli li da je upravo razlog ovakvog Marijinog uspjeha to što je i sama publika prepoznala tu dušu i snažan autorsku pečat koji je Marija istaknula još u Frajlama, nakon čega je nastavila graditi vrlo uspješnu solo karijeru, na što je Iva odgovorila kako smatra da je za sve ključan izniman talent popularne umjetnice.









“Ona ovo ne bi mogla napraviti da nije iznimno talentirana. Okupila je iza sebe tim ljudi koji su pomogli da dođe do ove promocije danas i, na kraju krajeva, izdala je dva albuma odjednom. Ovaj drugi, ‘To sam ja’, moj je favorit. Svaka pjesma na tom albumu mi je vau“, rekla je Iva Todorić.

“Album ću slušati u autu stalno”

Iako dio glazbenika zazire od CD-a izdanja, Marija Mirković to smatra punim pogotkom, kao nešto što će ljudi slušati, ali i sačuvati za uspomenu. Iva nam je otkrila da će CD slušati u autu.

“Naravno, još uvijek imam auto koji ima CD player i to me veseli jer ću je moći stalno slušati”, s veseljem je istaknula Iva.

“Sretna sam”

Simpatičan je bio trenutak kada je Ivu došla pozdraviti jedna gospođa, koja je prije svega morala pohvaliti Ivin izgled. “Baš mi super izgledaš, nešto si promijenila“, komentirala je, a Ivi je bilo drago primiti komplimente, iako je bila malo iznenađena.

Nakon komplimenata gospođe, upitali smo Ivu je li kod nje došlo do neke promjene, no odgovorila nam je kako stvarno “ne zna što je to na njoj izgledalo toliko drugačije te večeri”. “Ja sam sebi ista. Možda sam se tako obukla”, komentirala je Iva uz smiješak te dala naslutiti zašto smo svi primijetili tu neobjašnjivu promjenu.









“Sretna sam”, dodala je Iva.