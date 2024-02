Iva Štrljić sa suzama u očima o ocu Milanu: ‘Osjećaj krivice nosila sam cijeli život’

Autor: G.B.

Iva Štrljić je svestrana dama: iako je gluma njena službena profesija, stigla je u karijeri napisati knjigu, voditi emisije, a bavila se i politikom. Talent je naslijedila od oca Milana, jednog od najpopularnijih i najzgodnijih glumaca bivše države, koji se početkom devedesetih, po raspadu Jugoslavije, vratio u Hrvatsku.

Iva nije često govorila o odnosu sa ocem jer su se njeni roditelji razveli su se kada je imala 15 godina, a ona je ostala živjeti s majkom Slavicom, nekadašnjom balerinom Kazališta na Terazijama. Ipak, prije nekoliko mjeseci glumica je gostovala u emisiji Slavice Đukić Dejanović i na “televizijskoj terapiji” otkrila mnoge stvari koje odavno interesiraju javnost. Gospođa Đukić Dejanović pitala ju je, između ostalog, sjeća li se stiska ruke kada ju je otac vodio u školu i još nekih zanimljivosti iz djetinjstva.

“Zanimljivo je da se najčešće sjećam nekih mirisa. Kao mala jako sam voljela kada mi on uvečer pred spavanje čita Jesenjina – a tata me je to naučio, on je volio Jesenjina. Prije nego što sam krenula u osnovnu školu znala sam skoro sve njegove pjesme napamet: „Pismo majci”, pa onda „Pismo od majke”, pa „Pjesmu o kuji”, zato što je on to meni čitao”, ispričala je glumica.

‘Osjećaj krivice nosila sam cijeli život’

U razgovoru se osvrnula i na razvod roditelja, na period kada je morala da odluči s kim će živjeti: “Jako je nezgodno… Mama ostaje ovdje, tata odlazi tamo, a vi s vaših 15 godina trebate odlučiti hoćete li izabrati tatu ili mamu. To je strašna situacija. Ja sam znala da ću, šta god da odlučim, cijeli život biti kriva. I to je istina. Osjećaj krivice čitavog života sam nosila sa sobom. Znala sam da ću, ako sa 15 godina kažem idem sa tatom, možda povrijediti mamu, a ako kažem idem sa mamom, da ću možda povrijediti tatu. Mene ta odluka nikada nije napustila. Stalno sam imala preslikan osjećaj krivice”, ispričala je Iva, a onda otkrila šta ju je uvek boljelo.

“S obzirom na to da mi je tata strašno nedostajao, jer mi već dosta dugo ne živimo zajedno, prošlo je evo već dvadeset godina, ja sam se stvarno borila s jednom, moram priznati, otežavajućom okolnošću. On je čovjek koji je otišao odavde i ja sam morala tu činjenicu na neki način pobijediti, što nije jednostavno”, ispričao je.









“Mnogo toga sam morala da pobijediti na svom putu da bih danas ovdje sa samopouzdanjem snažnijim nego ikad sjedila i razgovarala s vama na tu bolnu temu. Mene je to boljelo više nego što sam pokazivala. Meni je on nedostajao više nego što sam ikada ikome govorila, meni je nedostajao netko da mu se obratim kada mi je teško i netko da mi pomogne. Mene je pogađalo kada vidim što sve njegove kolege rade za svoju djecu, što za mene nije učinjeno, što je u redu da me pogodi. Boljelo me je što će netko reći da sam nešto dobila zbog tate, a nisam dobila baš ništa”, rekla je Iva u emisiji.