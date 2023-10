Iva Majoli se oprostila od Matthewu Perryja, zaintrigirala objavom: ‘Počivaj u miru, prijatelju’

Autor: I.D.

Nenadani odlazak glumca Matthewa Perryja duboko je dirnuo našu poznatu tenisačicu Ivu Majoli. Posljednji put su se sreli ovog ljeta na teniskom turniru u Parizu na Stade Roland Garrosu.

Tijekom tog susreta su zajedno uživali u druženju i promatranju teniskih mečeva. Iva je nedavno podijelila istu fotografiju s tog događaja kao podsjetnik na njihovo prijateljstvo.





“Počivaj u miru, prijatelju”, napisala je Iva pored zajedničke fotografije.

Iva je jednom prilikom opisala kako su se njih dvoje upoznali i počeli družiti. ‘

“Dok sam više boravila u Americi, jako smo se često družili jer on baš voli tenis. Upoznali smo se preko Jennifer Capriati s kojom sam bila bliska, no nisam ga vidjela godinama. Drago mi je da se izvukao iz problema i nadam se da će tako i ostati. Baš smo se jako razveselili kada smo se sreli”, kazala je Iva Majoli za Gloriju.

Perry je bio tenisač

Zahvaljujući svojoj uspješnoj sportskoj karijeri, bivša tenisačica je imala priliku upoznati mnoge poznate osobe, među kojima se isticao i glumac Perry. Održali su prijateljstvo kroz godine, ali nisu se vidjeli dulje vrijeme sve do njihovog susreta u Parizu ovog proljeća.









I sam glumac je prije nego je započeo svoju glumačku karijeru bio istaknuti kanadski tenisač u juniorskoj konkurenciji, dosegnuvši visok rang već s 19 godina.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Matthew Perry (@mattyperry4)









Prvi put je postao dio nacionalnog popisa najboljih kanadskih tenisača kada mu je bilo samo 13 godina. No, nakon što se preselio u Los Angeles, njegova teniska karijera nije išla tako dobro, no u svojim memoarima “Friends, lovers and the big, terrible thing,” opisao je kako je briljirao u tenisu dok je boravio u Kanadi.

Podsjetimo, poznati glumac iznenada nas je napustio u dobi od 55 godina. Službeni uzrok smrti još nije potvrđen, no postoji sumnja da je pretrpio srčani udar i utopio se u svom jacuzziju. Smrtni slučaj se dogodio nakon jutarnjeg sportskog treninga na popularnom ‘pickleballu’, tijekom kojeg se odmarao. Nakon treninga, glumac je poslao svog asistenta da obavi neke zadatke, a kad se asistent vratio, otprilike dva sata kasnije, pronašao je Perryja mrtvog u hidromasažnoj kadi i odmah pozvao hitnu pomoć.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Matthew Perry (@mattyperry4)

Detaljna istraga o okolnostima smrti je u tijeku. Tijekom subote, mnogi članovi obitelji počeli su dolaziti u njegovu kuću, uključujući njegovu majku Suzanne Perry i njezinog supruga Keitha Morrisona, kao i njegovog oca Johna Bennetta Perryja. Svi su stigli s tugom ispred kuće, koju je policija označila trakama.

Iako se mnogo spekulira o uzroku smrti, trenutno nema pouzdanih informacija, a istina će biti poznata tek nakon što policijska istraga bude dovršena i nakon što mrtvozornik pripremi detaljno izvješće.