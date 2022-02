‘ISTU JE TORTU DAO DANIJELI…’ Svadbena torta Graše i Hane je vruća tema, fanovi su brzo pronašli stare fotografije!

Jedan detalj o kome se posebno povela rasprava nakon vjenčanja Petra Graše i Hane Huljić bila je i njihova torta. Mladenci i njihovi gosti uživali su u tri potpuno iste bijele torte, a na jednoj od njih je stajao ukras u obliku nota s figurama mladenaca.

Naizgled jednostavne torte pripremao je dobitnik Michelinove zvjezdice, chef Tomaž Kavčić, vlasnik restorana ‘Pri Lozetu’ u raskošnom dvorcu Zemono Vipavskoj dolini. Riječ je o njegovoj najpoznatijoj svadbenoj torte bez glutena kojom dominiraju čokolada i mlijeko, a priprema se slično kao sladoled. Chef je u svojoj ponudi ima već više od deset godina.

No, to nije prvi put da je Tomaž nekom sebi bližem napravio tortu, ali nitko nije očekivao da je sličnu, ako ne i potpuno istu, spravio za Danijelu Martinović i to još 2019. godine kao bi proslavili svoju suradnju. ‘Istu je tortu dao Danijeli’, primijetili su neki komentatori u užarenim raspravama koje o Danijeli, Graši, Hani, haljinama i tortama ‘gore’ ispod fotografija s ‘vjenčanja godine’.

Iako su komentari ispod fotogafije vjenčane torte Graše i Hane podijeljeni, vjerujemo da je riječ o tek naizgled jednostavnoj slastici, no sjajnog okusa. Uostalom, često su upravo najjednostavniji recept oni koji daju najfinije poslastice.

Chef Tomaž Kvačić je vrlo blizak s Danijelom Martinović, koja ga je nazvala prijateljem i trećim bratom i to u trenutku kad je dobio svoju prvu Michelinovu zvjezdicu. Tad je otkrila i da se znaju čak 22 godine.

Kod Tomaža rado voli prigristi i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.