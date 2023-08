Istarski galeb otkrio tajne zavođenja: Skrasio se s 40 godina mlađom suprugom s Kube

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Istarski majstor zavođenja i filozof Aldo Dobrovac (70) otkrio je tajne zavođenja na koje su padale brojne strane turistkinje koje su dolazile u Lijepu Našu. Iako je danas u sretnom braku s 40 godina mlađom suprugom Marisel Sanchez Garrido ( 30), koju je upoznao kad je njoj bilo 19, rado se prisjetio svojih dana kad je ljubovao naveliko i naširoko.

U razgovoru za Specijal Večernjakove Nedjelje ispričao je svoju životnu priču i otkrio brojne pikanterije, o kojima je pisao i u romanu “Bludne godine”, ali i zanimljivu taktike zavođenja.

Kako je otkrio, do prve supruge, znao je ljubovati i sa nekoliko stranih turistkinja dnevno, iako danas kaže kako ih je po sezoni bilo desetak.





Aldo je pojasnio da se zaposlio u hotelu na recepciji hotela Mutila u Medulinu, što je bilo lakše od toga da ljubav traži na plaži s kremom za sunčanje. “Strankinje su same prilazile. Znate kako je kad vam lijepa dama zaredom dođe deset puta na recepciju u kratkom periodu, smije se, vraća ključeve, uzima ključeve, nešto neprestano ispituje… Brzo postane jasno da stvar nije slučajna”, rekao je Aldo i otkrio kako su za njega bile ‘rezervirane” one starije koje je njegov današnji kum, tadašnji kolega i prijatelj, nazivao ‘damama’.

“Uvijek je trebalo pričekati signal, neki mig. I to sam čekao, nekad i danima. Nakon toga je sve bilo vrlo jednostavno. Poslije zajedničke noći ponekad bi mi znale reći: “Aldo, zašto si tako dugo čekao?!” A čekao sam jer se oduvijek plašim dobiti korpu iliti košaricu, kako se kaže kad te cura odbije. Odugovlačio sam sve dok nisam bio sto posto siguran da je dama zaista zainteresirana za ljetnu avanturu”, pojasnio je.









Kada su u pitanju drugi ljetni zavodnici stranih turistkinja, otkrio je kako su oni koristili jednu provjerenu foru.

“Prišli bi curama pa bi ih, onako nonšalantno, upitali: “Are you Russian?” A znali su, naravno, da one to nisu. Cure bi odmah počele kategorički negirati: “No, no way, I am German!” I led bi odmah bio probijen”, rekao je istarski galeb.