Isplivao video Trifunovića u kojem urla četničku pjesmu: ‘Nad Kraljevom živa vatra seva’

Srpski glumac Sergej Trifunović na društvenim mrežama je davnih dana objavio video s proslave na kojoj pjeva velikosrpsku pjesmu, međutim ubrzo je obrisao i napisao kako je bio ironičan.

No, ono što jednom bude na Internetu, to uvijek ostane na Internetu. Tako je njegova snimka isplivala sa sasvim drugog profila, a na njoj se može vidjeti nekoliko ljudi koji se vesele u kafiću uz pjesmu “Nad Kraljevom živa vatra seva”, a zajedno s njima pjeva i Trifunović, koji ide od jednog do drugog kako bi “publici” dao do znanja da je u pitanju srpska ljevica.

Prvoj osobi se obraća s “Kapetane, što kažete, vi ste ljevičarska stranka”, dok drugoj osobi, nakon što mu potvrdi da pripada ljevici, Trifunović kaže “Dobro je znati”.

U videu se dalje nastavlja scena na kojoj glumac za mišljenje pita i političku aktivisticu Srbijanku Turajlić, koja je potvrdila da je njen stric “bio s Dražom“, misleći na to da je bio onaj koji zastupa velikosrpske ideje te da joj se sviđa i atmosfera i muzika.

Nakon toga Trifunović zajedno s njima pjeva pjesmu, a na kraju se obraća lideru Dveri Bošku Obradoviću poručivši mu da ga voli. Ovakva izjava je posebno problematična s obzirom na to da je Obradović desni ekstremist, radikal koji je više puta javno rekao da se u Srebrenici nije desio genocid, piše Klix.ba.

One of 🇷🇸 opposition leaders, Sergej Trifunović, posted a video of himself and other political partners (some allegedly on the political left) singing a WWII Chetnik/Nazi collaborationist songs. He first defended himself saying it was ironic, and then deleted it from his account. pic.twitter.com/FUjUGX7Rqq

— Aleksandar Brezar (@brezaleksandar) June 15, 2020