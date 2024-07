Isplivali detalji prekida Anje i Bake Praseta: Posao joj procvjetao nakon ljubavnog kraha

Autor: G.B.

YouTuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, prije nekoliko dana je na svom YouTube kanalu otkrio da je prekinuo dugogodišnju vezu s influencericom Anjom Blagojević.

Baka je u videu otkrio da je “morao prekinuti s Anjom kako bi se posvetio poslu i YouTube kanalu u koji je uložio cijeli svoj život”, nakon čega je naišao na negativne komentare pratitelja.

Ubrzo se na društvenim mrežama oglasila i Anja Blagojević i otkrila da je Baki Prasetu “postala prepreka”, te u liveu otkrila kako ovo nije jedna u nizu Bogdanovih neslanih šala, ali i da joj je nakon prekida stiglo na tisuće poruka: “Nisam vidjela nijedan loš komentar za mene od normalne odrasle osobe, a što se tiče dječjih komentara, ne dotiču me. Za dva dana me zapratilo oko 25, do 30.000 ljudi na Instagramu i hvala vam na tome. Ne možete ni zamisliti koliko sam tisuća poruka dobila, ne ljutite se ako ne mogu na svaku odgovoriti. Ovo nije fejk, ja nikada ne bih pričala i pisala ove stvari, a da je u pitanju neki prenk, hvala i ljubim vas”, ispričala je Anja.

‘Ovako izgleda greška života’

Bogdan je u videu objasnio zbog čega je donio odluku da se iseli iz stana u kojem su zajedno živjeli te je rekao da smatra da će mu prekid pomoći da bude uspješniji u poslu.

“Prije svega želio bih se zahvaliti Anji zato što mi je unijela nešto novo u život, a to je ljubav, i to ljubav kakvu prije nje nikada nisam osjetio u životu. Hvala joj što me naučila da volim jer prije nje nijednu drugu nisam volio. Hvala joj na prelijepom periodu koji smo proveli zajedno. Ljudi na lajvu su primijetili da nam se odnos promijenio, to je zato što smo prekinuli prije još 20 dana. Bila je vrlo specifična situacija jer nije bilo vrijeme da objavim da smo prekinuli jer bi meni bilo teško zbog lajvova, da objašnjavam, i onda sam ostao u tom stanu da lajvam, a ona je otišla na more, pa se vratila. Bio je to najneugodniji period. Živjeli smo zajedno, a prekinuli smo. Ja sam se odselio, a Anja će ostati u onom stanu dok sebi ne nađe drugi stan”, objasnio je.









Dakako, mnogi njegovi pratitelji ne vjeruju u ovu priču te misle da je ovo samo još jedan prank: “Znači, birao si između ljubavi prema Anji i karijere. Na kraju si došao do zaključka da je karijera bitnija od žene koja te voli i kojoj si, na neki način, bio sve, i koja je željela budućnost s tobom. Svaka čast, Bogdane, zabio si ženi nož u leđa i uništio njene snove”, “Hvala Bogu, otvorio si put da Anja nađe muškarca kakvog stvarno zaslužuje i koji su STVARNO voli, Anja je predivna žena, a ti si papak. Svima je i bilo nejasno što je s tobom, ti si pohlepan i licemjeran”, “Ako nije u pitanju prenk, bizarno je žrtvovati ljubav, sigurnost i osobu koja je tu kroz sva sranja koja prolaziš za YouTube i keš koji je običan papir. Nemoj da te pojede pohlepa. Sve najbolje”, “Braćo ovako izgleda greška života”, samo su neki od komentara.