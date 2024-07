Isplivali čudni detalji oko razvoda Harisa Džinovića: ‘Melini je bilo neugodno’

Autor: I.D.

O brzopoteznom razvodu pjevača narodne glazbe Harisa Džinovića i njegove dugogodišnje supruge, modne kretorice Meline, i dalje se priča. Crnogorski pjevač Danijel Alibabić prokomentirao je spomenuti razvod, a nije mu bilo ugodno to reći za srpske medije.

“Meni je nezahvalno da pričam. Moja žena je jako bliska s Melinom, a njen tata s Harisom, tako da ne bih previše komentirao. Reći ću jednu ključnu stvar… Svjedok sam tome da je Melini uvijek bilo neugodno sjediti u društvu u kojem je bio neki muškarac iz poštovanja prema svom suprugu. To je sve što ću reći. Tko želi shvatiti, shvatit će”, kazao je Danijel nedavno za Blic.

Haris se, inače, nerijetko oglašava u medijima u vezi njihovog razvoda, dok je Melina donijela odluku da sve vrijeme šuti na temu kraha braka. “Ja sam se u svog muža ludo zaljubila i otišla s njim ne razmišljajući ni o čemu drugom, što je na kraju ispalo super… Međutim, sa ove točke gledišta, šanse da se to dogodi zaista su male”, rekla je Melina svojedobno.

‘Ja sam sada slobodan muškarac’

Priznaje da su prebrzo ušli u brak. “Ne znam koliko je ljudi koji su se zaletjeli tako kao mi, a da im je uspjelo da funkcioniraju dugo i dobro… Znate kako se kaže: Blic brak, ekspres razvod”, dodala je tada modna kreatorica. Haris, inače, ističe da je spreman za novu ljubav, a ima određene zahtjeve.

“Ja sam sada slobodan muškarac. Emotivno dostupan, a na mene ostavljaju utisak lijepe i pametne žene, nema ih previše! Mora biti normalna. Mora imati savjest, da ima toleranciju, da bude radna. Ljubav može biti i dodir ruke, i kad se završi u krevetu… Žene moraju imati stav! Svi ljudi bi trebali imati stav”, rekao je on nedavno. Naime, nakon 22 godine ljubavi razveli su se. Dok modna kreatorica uživa u ljubavi s biznismenom, navodno i pjevač ima novu ljubav.

Melina je napustila vilu na Senjaku u kojoj je živjela s pjevačem i njihovo dvoje djece – sinom Kanom i kćerkom Đinom. Melina i Haris navodno nikada nisu imali isti pogled na modu, a koliko se po tom pitanju razlikuju Melina je objasnila jednom prilikom ispričavši anegdotu vezanu za kupovinu i traperice. “Kad sam 2003. godine s Harijem bila u Parizu, to ne možeš odoljeti. Bili smo u Dioru i ja se ne mogu odlučiti između troje cipela. Pri tom, ja sam slon, ja sam trudna i ne mogu stati na štikle. I meni Hari kaže: Ženo, šta će ti to, mlada si, lijepa si, pogledaj tu kosu, to lice. Obuci starke, obuci traperice, zaveži konjski rep, ne treba ti ništa, koristi tu mladost”, rekla je tada Melina, pa istaknula da je tada uslijedila svađa.

“Ja se okrenem i kažem mu: Je li ti to meni pričaš da mi nećeš kupiti?. Čovjek je samo rekao: Bože sačuvaj, kupi sve, neću se raspravljati. Poslije je on meni objasnio, nakon četrdesete godine treba skuplja garderoba, da te podigne, ali mladost treba iskoristiti, biti neopterećena i uživati. A ja sam cijelu mladost provela misleći da mi nešto fali, pa sam naučila to cijeniti tek kad sam izgubila”, kazala je Melina.

“Haris je bio u pravu, ali to je mladost, sve mi treba, u tri boje mi treba, kako ću bez toga živjeti. On nije materijalist, on ne nosi sat, ali strogost u obavljanju posla je neviđena, kad se crno ispere to nije više crno. I konformist je, mora mu sve biti udobno, brendovi ga ne zanimaju i za njega je to porez na budale”, otkrila je Harisova bivša supruga. Kako su pisali mediji, Melina navodno uveliko uživa u ljubavi s biznismenom, a nedavno su se pojavile i informacije da je i Haris Džinović našao djevojku i to 15 godina mlađu od njega.