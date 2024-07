Isplivale zanimljivosti o novoj sezoni Ljubav je na selu: ‘Dosta sam plakala s njima’

Autor: F. P.

Reality show Ljubav je na selu jedan je od najgledanijih formata na malim ekranima. Farmeri i farmerice koji pred kamerama okušavaju svoju sreću u ljubavi stekli su osobitu popularnost već od prve sezone, a neka imena javljaju se i u više sezona. Trenutno traje snimanje nove sezone, koja će nesumnjivo postići visoku gledanost.

I 17. sezonu vodit će svima poznato i simpatično lice, Anita Martinović. Bit će joj to peti put da vodi show, nakon što je tu palicu preuzela od Marijane Batinić. Anita je ovom prilikom za medije otkrila neke zanimljivosti sa snimanja nove sezone, a rekla je i kako su neki već na samom početku našli nekoga tko im je ukrao srce.

“Već drugo jutro nakon prvog tuluma sezone na dvije farme je krenulo vrlo žustro, svađa je nastala tko s kim provodi više vremena, tko s kim više razgovara, tko je ‘ukrao’ nečije tuđe vrijeme… Pratit ćemo sa zanimanjem kako će naši samozatajni farmeri riješiti neke škakljive situacije u koje su se odmah na početku upleli”, komentirala je.

Bit će dosta emotivnih priča

Nova sezona snima se na više od 20 lokacija, koje se protežu od Lipovljana preko Ogulina pa sve do Siska. Anita ističe kako su je svi farmeri lijepo dočekali, a osobito joj je drago što ove godine ima više ‘njenih’ Slavonaca. Napominje da će 17. sezona biti prepuna posebno emotivnih priča, možda i više nego ijedna druga.









“Baš me to sve pogađa, znala sam iskreno zaplakati i na snimanju tijekom razgovora s njima. No isto tako me pogodi kad vidim i čujem dobre, poštene muškarce, koji imaju toliko ljubavi dati, a već su doživjeli zrele godine, no nisu našli onu svoju osobu. Od srca im svima želim da napokon pronađu životnu sreću”, iskreno je rekla.

Podsjetimo, Anita je prije pet godina sudjelovala u drugoj sezoni ‘Gospodina Savršenog’. Ubrzo nakon toga pružila joj se prilika za voditeljsku ulogu koju i danas vješto obavlja, a početkom godine proslavila je svoj 40. rođendan. Ova Slavonka inače je diplomirana modna dizajnerica, a uz voditeljstvo se bavi i prodajom nekretnina.