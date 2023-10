Isplivale raskalašene fotografije Simone Mijoković, nakon ovoga se posvetila vjeri

Autor: I.D.

Simona Mijoković, koja je nekad bila poznata i pod prezimenom Gotovac, bila je istaknuta figura na hrvatskoj estradnoj sceni početkom 2000-ih, zajedno s bivšim suprugom Antom Gotovcem.

Od razuzdanog do vjerskog života

Par je redovito sudjelovao na raznim društvenim događanjima i zabavama te su često bili glavna tema domaćih medija. Može se reći da je Simona tada vodila prilično razuzdan život, no nakon razvoda je potpuno promijenila smjer svog života. Danas se posvetila vjeri i živi znatno skromnijim načinom života.





Kao podsjetnik na ta prošla vremena, nedavno su se pojavile fotografije Simone, koja se nekada bavila manekenstvom i pjevanjem.

Udala se i maknula od tulumarenja

Simona je već sedam godina u braku sa Stanislavom Mijokovićem te je doživjela veliku duhovnu transformaciju otkako ga je upoznala.

“Puno ljudi često mi postavlja pitanje koju molitvu sam molila za dar braka. To je molitva srca. Potpuno predanje u Svetu volju Božju da On izabere koga On misli. Naravno, gdje su milosti Božje, tamo su i različite kušnje, posebno progonstva od svijeta jer živiš čistoću prije braka i otvoren si životu u braku. Ništa nas to nije pokolebalo, opraštali smo uvijek, blagoslovili i krenuli dalje. Ne osvrćući se što to duh svijeta misli”, rekla je u jednom intervjuu.

Oni koji su se imali priliku naći sa Simonom u društvu slažu se da se pored nje čovjek nekako napuni pozitivnom, dobrom energijom i osmijeh je odmah na licu.

Simona s Gotovcem ima kćer Gabrielu, a sa Stanislavom je u braku dobila još troje djece, Joshuu, Amaliju i Zvjezdanu, s kojima trenutačno živi u Austriji.