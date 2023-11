Isplivale fotke udovice Đorđa Balaševića, svi se čude zbog čega je Olivera otečena u licu

Toliko emotivnih balada koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnim u tijeku svoje dugogodišnje karijere otpjevao je upravo Đorđe Balašević. Međutim, mnogi se pitaju bi li postojale ovakve pjesme da popularni kantautor daleke 1979. godine nije upoznao svoju suprugu Oliveru, s kojom je bio četiri desetljeća u braku i koja je bila njegova najveća podrška, ali i inspiracija.

Supruga pokojnog glazbenika nedavno je objavila fotografije na društvenim mrežama, na kojima je sva otečena u licu i tom prilikom je otkrila i razlog. Naime, Olivera je navela kako je imala intervenciju na zubima, pa je oteklina sastavni dio oporavka.





Odmah je spriječila razna nagađanja

“Prije nego što stignu me opomenuti sa svojim zlobnim pretpostavkama, imala sam intervenciju na zubima koja će proći uz ovu oteklinu”, napisala je tada Olivera.

Podsjetimo, poznati kantautor upoznao je mladu Zrenjaninku Oliveru Savić, bivšu reprezentativku Srbije u sportskoj gimnastici nenadano. Oboje su bili gosti novosadske televizije – Olivera kao sportašica, a Đorđe kao glazbenik. Riđokosa djevojčica, koja je studirala organizaciju rada u Novom Sadu, tad nije ni sanjala da će u tog ‘razbarušenog’ mladića s gitarom zaljubiti ‘skroz na skroz’.

‘Nismo željeli nikakve ceremonije i pompe’

Naime, Olivera i Đorđe nisu se odmah vjenčali iako su odlučili budućnost provesti zajedno. Rođena je već i mala Jovana, bila je beba s nepunih šest mjeseci kad su ipak odlučili obaviti i tu formalnost.

“Malo sam se toga plašio jer sam dosta formalnosti izbjegao u životu. Kad sam maturirao – to je bila prava prilika da obučem odijelo, ali sam to izbjegao stjecanjem okolnosti, nisam došao na proslavu. Ni kasnije nikad nisam bio u odijelu”, rekao je jednom prilikom Đorđe.

“Htio sam se vjenčati 15. kolovoza kad je najtoplije da bih mogao biti u nekoj majici. Dogovorili smo se ipak da to bude 7. svibnja jer je bila sasvim neizvjesna situacija oko mog dolaska iz vojske. Kao hranitelj obitelji nisam to bio i formalno. Dokument je bio veoma važan. Ali nismo željeli nikakve ceremonije i pompe. Odabrali smo četvrtak. Nismo htjeli da to bude ni subota, ni nedjelja jer su se baš tad vjenčavali neki moji prijatelji i nisam htio da se sretnemo i da se diže neka frka, da nešto vrištimo, skačemo…

Nikome ništa nismo rekli, pokupili smo se na brzinu, čak smo malo i zakasnili… Kuma Bilja je došla u posljednji trenutak, a Borčeku sam rekao da ponese osobnu iskaznicu, da je neko snimanje u pitanju, samo da se ne bi pojavio s poklonom i u odijelu. Uljeteli smo kod matičara, ali tamo su nas već čekali prijatelji koji su nas ipak uspjeli 'provaliti'.









Bila je to mala, slatka ceremonija koju smo poslije nastavili kod kuće, strogo uz sendviče. Osjećao sam se dobro kao da nisam mladoženja. Bio sam u elegantnim crnim trapericama, večernjim, i cipelama s dobrim elementima tenisica, nisam baš htio obuti patike iz poštovanja prema supruzi. Olja je imala lijepu bijelu haljinu, samo bez onih ukrasa na glavi”, ispričao je tada.