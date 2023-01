ISPLIVALA STARA SEVERININA FOTOGRAFIJA Uživala u opuštenoj atmosferi, jedan detalj privukao pažnju: ‘Kako to misliš budi dobra i lijepo se provedi?’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Na društvenim mrežama je osvanula fotografija nastala prije dvadesetak godina, a na kojoj je Severina u društvu Borisa i Đorđe Novkovića.

Fotografija je objavljena na Instagram profilu “Estradni muzički vremeplov”. Društvo je poziralo vidno dobrog raspoloženja.

Đorđe je u ruci držao piće, dok ga je Boris držao za glavu. Severina je snimljena kako popravlja dugu valovitu kosu te se smije od uha do uha, a u ruci drži cigaretu.





Naime, mnogi bi se mogli prisjetiti kada je prije nekoliko godina pjevačica objavila fotografiju provoda u Dubaiju. Tada je na društvenoj mreži podijelila fotografiju na kojoj pozira s prijateljicama dok joj iz usta, nosa i uha vire cigarete, o čemu su brujale društvene mreže i pisali mediji.

“Kako to misliš “budi dobra i lijepo se provedi” u isto vrijeme?, napisala je tada i nasmijala fanove, no bilo je i onih kojima prizor nije bio pretjerano smiješan.









Inače, Severina i Boris su 2002. godine snimili hit “Ko je kriv”, kojeg i danas možemo čuti u eteru, a u javnosti su se nedavno pojavile i fotografije s koncerta na kojem je Boris slavio 20. obljetnicu karijere i to 2006. godine u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, na kojem je zapjevala i Severina.

Tada je još bila u vezi s osam godina mlađim poduzetnikom Mate Čuljkom koji joj je te večeri bio podrška iz publike. Pjevačica i tada mladi Hercegovac su se zaljubili u jesen 2005. i to nakon velikog skandala kada je u javnost procurila Severinina intimna snimka. Mate ju je čak i zaprosio, no nakon nešto više od godinu dana veze došlo je do prekida.