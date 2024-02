Isplivala snimka na kojoj Vuco urliče o Jelusiću: ‘Je li on lud, jeste li vi normalni’

Autor: I.D.

Glazbenik Dino Jelusić ima zavidnu inozemnu karijeru, a do nedavno smo ga mogli gledati na malim ekranima kao člana žirija u showu „The Voice”. Prije četiri godine Siniša Vuco komentirao je Jelusićevu karijeru kad je gostovao u Podcast Inkubatoru, a sada je taj video ponovno postao viralan.

“Njegovo pjevanje je fenomenalno. Čak ima i emociju koja bi mogla biti veća, ali mislim da on nije puno inteligentan. On dolazi u emisiju hrvatske dalekovidnice i unaprijed govori: ‘Ja nisam baš naučio tekst Dina Dvornika.‘ Je l‘ on lud? Jeste li vi normalni?”, rekao je tada Vuco.

“Kad on bude zvijezda, ja ću si odsjeći k**** koji je veći od ove boce i bacit ću ga pasima. Ja sam to rekao i za Zorana Mišića. To su instant proizvodi”, nakon čega se Vuco naljutio i nije htio dalje pričati o toj temi.

‘Psihički nestabilni, neinteligentni debil’

Dino je potom na svom Facebooku podijelio video isječak i odgovorio Vuci. “Dakle, Siniša Vuco progovorio o meni. Ovo je zlato. Obavezno poslušati do kraja. Ovo je sve”, započeo je.

“Uljepšalo mi dan, hahahaha. Psihički nestabilni, neinteligentni debil koji ako postane zvijezda Vuco si je spreman odrezati pi*peka. Pobjeda!!! Vuco, ti si kralj svemira”, napisao je Dino.

Podsjetimo, Dino je slavu stekao još 2003. godine kada je pobijedio na prvoj dječjoj Euroviziji s pjesmom Ti si moja prva ljubav. No, daleko je već Dino od toga, nedavno je s bendom pustio u prodaju karte za svoj koncert u Tvornici kulture koji će se održati 12. travnja. Dino se ovom prilikom družio i s obožavateljima, koji su u toliko velikom broju pohrlili uloviti pokoji ‘selfie’ s domaćom zvijezdom, da su se ispred poslovnice stvarali redovi.