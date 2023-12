Isplivala neugodna snimka Ive Šulentić i Dine Jelusića, pogledajte ovo: ‘Bubaš ti puno’

Hit na TikToku HRT-a je snimka iz 2003., s hrvatskog izbora za dječju pjesmu Eurovizije u kojem je pobijedio 11-godišnji Dino Jelusić s pjesmom Ti si moja prva ljubav. Izbor je vodila Iva Šulentić, koja je popričala s Dinom i upitala ga je li u publici i njegova prva ljubav, no njezine tadašnje voditeljske sposobnosti su bile poprilično čude, a to su komentirali i mnogi na društvenim mrežama.

“S nama je 152 centimetra visok, 40 kilograma težak Dino Jelusić. Imaš ti veliku ekipu ovdje. Je li među njima tvoja prva ljubav?” upitala ga je, a on joj odgovorio: “Pa, stvarno, ja se više ni ne sjećam tko je bila moja prva ljubav.” Prije nego što je zapjevao na pozornici, Dino je pozdravio navijače i rekao da pozdravlja “svoju prvu ljubav iz restorana”.

Dino danas ‘ganja’ međunarodnu karijeru

“Glavno da si ti meni lijepo spustio i rekao da se ne sjećaš prve ljubavi”, komentirala je Iva. “To sam bubnuo”, rekao joj je na to Dino, a Iva zaključila: “Bubaš ti puno kume.”

Dino je nakon uspjeha na Euroviziji ostvario međunarodnu glazbenu karijeru, a gledatelji ga trenutno mogu pratiti u ulozi mentora u showu The Voice Hrvatska, koji, uz Ivana Vukušića, vodi Iva Šulentić.









Inače, Dino nastupa po cijelom svijetu, a baza mu je bend Jelusick. Biti glazbenik iz Hrvatske u vrijeme društvenih mreža, rekao je za Glazbu.hr, nije uopće otegotna okolnost: “Samo treba biti ustrajan. Ne možeš dobro svirati gitaru, objaviti samo jedan video i očekivati da će svemirske sile privući Stevea Vaija da vidi tvoj video. Ja sam ti pravi dokaz toga. Za vrijeme korone sam napravio popis glazbenika koji me moraju zapratiti na Instagramu, saznati za mene i htjeti surađivati sa mnom. Od dvadeset imena s popisa riješio sam osamnaest.

Jer sam imao dobre poteze, totalno drugačije. I onda si mislim, okej, nisam skinuo Briana Maya s popisa i ne znam još koga, i saznam da ću sljedeće godine sa svojim bendom iz Los Angelesa svirati na festivalu u Slovačkoj gdje će biti i on. Mislim, to jesu sve neki super brutalni dječji snovi, a kada se to dogodi, najsretniji sam. Čak sam i našao svoj smisao života. Ljudi se stalno pitaju zašto smo ovdje. Netko je mi rekao da je smisao života shvatiti tko si.”

‘To je plitka publika koja nije iskrena’

“Ja sam shvatio da sam ovdje da nekog inspiriram i da na nekog utječem. Kada vidim da mi priđe klinac s dugom kosom i kaže da je čuo moju glazbu i zbog toga se odlučio baviti pjevanjem, to je to, zbog toga se ja time bavim. Ali kad vidim da se netko samo želi slikati sa mnom jer me vidio na televiziji, pitam ga što im to znači. Pa, kao, ti si poznata osoba. To meni ništa ne znači. Ne treba raditi razliku između fanova, ali ovo nije fan, želi samo imati sliku na Instagramu jer je čula da si ti neki poznati lik.

To je plitka publika koja nije iskrena. Tu su metalci ispred svih jer su odana publika. Kupovat će albume, a ako te zavole i prihvate, postanu ti bliski prijatelji. Pop publika je drugačija. U Hrvatskoj imamo toliko poznatih pop izvođača, a nikad nisi čuo da ih itko sluša. Vani je to drugačije, Beyoncé i ekipa imaju die hard fanove, a kod nas nisam siguran da itko ima fanove, osim možda Gibonnija, ali to je posebna priča”, dodao je Dino.