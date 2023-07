Isplivala iznenađujuća fotografija Borisa Novkovića: Nekoć je pozirao mokar, jedan detalj privukao je posebnu pažnju

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Pjevač Boris Novković na hrvatskoj glazbenoj sceni prisutan je još od 80-ih godina. Od početka karijere slovio je kao miljenik žena, kako zbog glasa tako i zbog stasa. Sada je na društvenim mrežama osvanula jedna dosta ‘vruća’ fotka Borisa iz 90-ih godina te je izazvala lavinu reakcija.

Radi se, naime, o posteru iz 1994. godine na kojem Boris pozira u mokroj majici i sa zalizanom mokrom kosom. Objava je na Instagram stranici Retroteka prikupila mnoštvo komentara iznenađenih fanova.



View this post on Instagram A post shared by Retroteka (@retroteka_)

“Ugasi me”, “Ovo je sve”, “Mister mokre majice”, nizali su se komentari, a neki su primijetili i da je tada jedan detalj na njemu bio zamjetno drugačiji. “Obrve kao Stipe Mesić”, “Boris the obrva”, “Jesu ovo dvije čoko bananice iznad očiju?” komentirali su fanovi njegove tadašnje obrve.

Kružile su glasine o novom razvodu

Boris je te iste godine nastupio na Dori s pjesmom ‘Emily’, a iste je godine izdao i hit ‘Mašta moja’, koji je i danas rado slušan. U to vrijeme također je bio u braku sa glumicom Bojanom Gregorić, no to nije predugo potrajalo.

Par se razveo 1997. godine nakon pet godina braka. To je jedan od tri propala braka koje ova pjevačka legenda ima iza sebe. Prije nekoliko mjeseci kružile su i glasine da se razvodi od 25 godina mlađe supruge Iris Volf, s kojom je izgleda i dalje u braku.









Boris i Iris zajedno imaju dvoje djece, kćer Si i sina Nea. Sa bivšom suprugom, novinarkom Lucijom Matić, ima još sinove Nou i Bonu, a bio je oženjen i s politologinjom Ines Katić.