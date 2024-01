Isplivala fotka Zdravka Čolića u neprepoznatljivom izdanju: ‘Ljepši od Lepe Brene’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Legendarni pjevač Zdravko Čolić od početka karijere slovio je kao jedan od najvećih zavodnika u regiji. Ovaj miljenik ženske publike redovito osvaja srca mnogih na svojim nastupima, no čini se da nije uvijek imao isti šarmantan izgled po kojem je u posljednje vrijeme i poznat.

Ovih dana ponovno je aktualna postala njegova fotografija objavljena na Instagramu, kada je imao potpuno drugačiju kratku kosu te nosio vojničku uniformu. “Ne kaže se uzalud, lijep k’o Čola”, stoji u opisu, a u komentarima ispod objave mnogi su se složili s tom tvrdnjom.

“Bog nije štedio na njemu”

“Sarajevski mangup, ljepši od Lepe Brene”, “Ovo je Čola vojnik u Požarevcu, pamtimo ga takvog”, “Lijep i sa kratkom i dugom kosom”, “Opušten, nasmijan običan. Kako tad, tako i sad”, “Za života postao legenda”, “E vala Bog nije štedio na njemu”, “Svi momci su tada bili lijepi u uniformi”, “Kako je to lijepo vrijeme bilo”, samo su neki od komentara.

Podsjetimo, ovaj nezaboravni pjevač svoj privatni život inače drži podalje od javnosti. No zato je njegova kći Una prava zvijezda na društvenim mrežama, gdje svojih 45 tisuća pratitelja redovito oduševljava raznim ‘selfie’ fotkama te objavama sa putovanja koja si priušti.

“Una voli to, druželjubiva je, komunikativna i vjerojatno joj to nešto znači, za razliku od mene. Svi smo mi u tim godinama imali svoje fantazije, a sad je to doba tehnologije nešto što njima godi, tako da se ja ne miješam. Svi su očevi slabi na kćeri, pa tako i ja”, komentirao je Čola njeno korištenje društvenih mreža.

Nedavno je u javnosti osvanula informacija o jednoj posebno zanimljivoj i rijetko znanoj crtici iz njegovog života. Naime, davne 1974. godine Čola je htio izgraditi karijeru van balkanskih prostora, te je snimio par singlova za njemačko govorno područje. No oni su osvanuli pod imenom Dravco, a mnogi su ga tada prepoznali jedino po fotografiji na omotu albuma.