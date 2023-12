Ismijavali najprodavaniji božićni album svih vremena, a on se i danas sluša u Hrvatskoj

Autor: Maja Hrgović/7dnevno

Dokumentarac o životu i liku nedavno preminulog irskog glazbenika Shanea MacGowana “Ćup sa zlatom” (“Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan”) jedna je od najboljih stvari koja se ove godine mogla pogledati na hrvatskoj televiziji: prikazan je proljetos u udarnom terminu na drugom programu HTV-a i morao je jednako snažno djelovati na one koji znaju (gotovo) sve o legendarnom pjevaču folk-punk benda Pogues, kao i na one kojima su njegov lik i djelo bili nepoznanica. Taj dragulj od glazbenog dokumentarca snimio je Julien Temple, najpoznatiji kao redatelj rock-spotova, a impresivna priča koju je njime predočio vrtjela se oko Shaneova šezdesetog rođendana. Već je tada, pet godina prije smrti, bio ruina od čovjeka: zubi su mu od nemara propali, zdravlje je fatalno narušeno, toliko da je bilo dirljivo gledati ga svijenog u položaju fetusa, kako polupokretan drhti od boli.

Hirovito i naglo

No njegov je mozak bio upravo fascinantno, suludo zdrav – jedno impozantno mrijestilište kreativnih ideja, prkosa i upravo djetinje radosti. Bio je izuzetno elokventan, krotio je riječi i semantiku na nekoj višoj razini, do koje mnogi njegovi sugovornici nisu uspijevali doprijeti. Isto se može reći i za dobar dio njegova poetskog i glazbenog opusa. Djelovanjem u Poguesu, tradicionalnu irsku folk-glazbu revolucionirao je duhom punka, čineći to kao produhovljeni, nepokolebljivi patriot, dok je u privatnom životu od ranog djetinjstva tonuo na dno, konzumirajući prekomjerne količine alkohola i droge.

Na početku ovogodišnje blagdanske potrošačke groznice, koju dućani potpiruju vrteći unedogled božićne hitove, odsutnost Shanea MacGowana čini se osobito bolnom: ne može se hladnog srca poslušati njegova pjesma “Fairytale of New York“, za mnoge najbolja božićna pjesma svih vremena, veličanstveni božićni evergreen koji i danas zvuči jednako svježe kao prije 36 godina kad je – navodno – nastao kao inatljiv odgovor na jednu okladu. Naime, taj je klasik prožet zvukom irskih gajdi Shane MacGowan izveo s, također pokojnom, britanskom kantautoricom Kirsty MacColl, a naslov je preuzet iz romana J. P. Donleavyja “A Fairytale of New York”. Prvotna ideja za naslov bila je “Christmas Eve in the Drunk Tank”, ali je MacGowan odbacio tu ideju, procijenivši da zbog aluzije na alkoholizam možda neće biti dobro prihvaćena.

Spot pjesme jednako je legendaran kao i ona sama: to je vizualna priča o sanjarenju beskućnika, a u četiri divne minute govori o irskim iseljenicima koji su u Ameriku došli s naramkom snova o boljoj budućnosti, s nadom, očajem i slomljenim srcima. Prije svega, to je katarzična ljubavna pjesma o divljim proplamsajima topline i ljepote u inače sumornim životima nevoljnih ljudi.

Kako je, dakle, nastala pjesma koja je Shanea MacGowana – koji je rođen baš na Božić 1957.! – učinila legendarnim? On sam ispričao je da ga je tadašnji producent Poguesa Elvis Costello izazvao rekavši da sigurno nije sposoban napisati božićni duet – koji bi otpjevao s basisticom Cait O’Riordan (kojom se Costello kasnije i oženio). Menadžer Poguesa Frank Murray drugačije se sjeća nastanka te pjesme. Prema njemu, 1985. godine poveo se razgovor o tome da bi Pogues trebali napraviti obradu božićne pjesme “Christmas Must be Tonight”, no to se njima navodno nije svidjelo pa su, umjesto da obrade tuđi hit – odlučili napisati svoj.

Na vrhu ljestvice

No, iako je ideja za pjesmu – prema obje verzije događaja – došla hirovito i naglo, na njezinu realizaciju trebalo je pričekati nekoliko godina. Naime, diskografska kuća Stiff, koja je bila vlasnik ranijih snimaka Poguesa, upala je u financijske probleme te više nije mogla financirati snimanje. Bend je trebao potpisati ugovor s novom kućom, a početkom 1987. godine otišli su u londonski Abbey Road kako bi počeli snimati novi album.









“Sjeo sam, otvorio šeri, izvadio kikiriki i pretvarao se da je Božić”, rekao je MacGowan za Melody Maker u božićnom izdanju iz 1985. godine na temu nastanka pjesme. Završena je pak u kolovozu 1987., a većina stihova napisana je dok se MacGowan oporavljao u krevetu u Malmöu nakon što je obolio od dvostruke upale pluća na turneji Poguesa po Skandinaviji krajem 1985. Za kostur pjesme odgovoran je Jem Finer, koji je osmislio i melodiju, a čija je prvotna ideja bila da pjesma bude o mornaru koji čezne za svojom ženom. Finerova je supruga proglasila tu ideju otrcanom i ponudila bolju opciju: da pjesma govori o paru koji prolazi kroz težak period i mnoga iskušenja, no na kraju biva ojačan uzajamnom ljubavlju. Navodno je tu ideju nadahnula istinita priča o turbulentnoj vezi njihovih prijatelja iz New Yorka.

Umjesto Costella, bend je dobio novog producenta, Stevea Lillywhitea, koji ih je upoznao sa suprugom Kirsty MacColl. Ona je snimila probne vokale za pjesmu i oduševila bend pa je tako došlo do jednog od najdirljivijih dueta svih vremena, koji je napokon objavljen 23. studenoga 1987., a godinu poslije, pojavio se na albumu Poguesa “If I Should Fall from Grace with God“. Čak 109 tjedana pjesma je bila na vrhu irske ljestvice najslušanijih singlova, označivši prodor The Poguesa u mainstream. Još godišnje donosi zaradu od 400.000 funti i najpopularnija je božićna pjesma 21. stoljeća.









Koji su još božićni glazbeni biseri koje nam ni opetovano slušanje po trgovinama ne uspijeva ogaditi? Mnoge od najboljih božićnih pjesama nastale su osamdesetih – tako i “Driving Home for Christmas” koju je britanski kantautor Chris Rea napisao za vrijeme jedne mučne vožnje kroz mećavu, a svjetlo dana ugledala je godinu nakon “Fairytale of New York”, 1988. Pjesma je, međutim, nastala cijelo desetljeće ranije, 1978. godine, kad se Rea trebao vratiti kući u Middlesbrough iz studija Abbey Road u Londonu.

Zaglavili u prometu

Po njega je došla žena u svom Austin Miniju; bilo je to jeftinije nego putovati vlakom, a par je tih godina morao štedjeti jer je glazbeniku istekao ugovor i diskografska kuća nije htjela platiti mu putne troškove. Zaglavili su u gustom prometu kad je počeo padati snijeg. Rea je gledao vozače u drugim automobilima, svi su izgledali jednako pokislo i utučeno. U šali je počeo pjevušiti “Driving home for Christmas…”, a u toj vožnji skicirao je u blokić i stihove koji su na koncu postali legendarni.

O pjesmi Mariah Carey koja zaraznim hitom “All I Want for Christmas is You” već gotovo tri desetljeća (objavljena je 1994. godine) caruje božićnim top-listama, ne treba ništa govoriti. Uz nju, na samom vrhuncu je i Wham! s pjesmom “Last Christmas“, koju je napisao i producirao George Michael, a objavljena je početkom prosinca 1984. Ne samo to – nego je George Michael sam izveo baš svaki instrument koji se pojavljuje u ovoj slatko-sjetnoj priči o neuzvraćenoj ljubavi i novim počecima, a koja je idejno oformljena dok je Michael s Andrewom Ridgeleyem bio u posjetu svojim roditeljima. Stihove je napisao u svojoj dječačkoj sobi u roditeljskom domu.

Kako su se književnost i film u proteklim desetljećima hvatali u koštac s temom Božića? Kad je o književnosti riječ, dobro je polazište zbirka “Najljepše božićne priče” koju je 2006. godine objavio VBZ, a obuhvaća stvarno moćne božićne priče Andersena, Dostojevskog, Ivane Brlić Mažuranić, Čehova, Brechta, Capotea, Jergovića… Nije slučajno da je Božić nadahnuo tako mnogo dobre svjetske literature; jedan od najvećih kršćanskih blagdana kalendarski je smješten tako da u sebi okuplja i puno drevnije mitološke i folklorne tradicije, a u europskom kulturnom krugu čvrsto je povezan s ugođajem snježne zime, s tmurnim kratkim danima za kojih se sunce povuklo k jugu, s dugim hladnim noćima. Otud je Božić i blagdan kućne topline, obiteljskog doma, uspomena i zajedništva, predaka i djece, a na selu i domaćih životinja.

Arhetipski prizori

Takvim slikama tradicionalno kršćanstvo obogaćuje izvornu biblijsku priču o Kristovu rođenju. No ta je priča samo djelomice idilična; u nju se upleće i motiv ljudske nevolje i bešćutnosti; njezinim junacima uskraćeno je, barem isprva, sve ono što tvori ugodnost Božića.

Priče Selme Lagerlöf i Ivane Brlić-Mažuranić, na primjer, uokvirene su arhetipskim božićnim prizorom bake koja uz toplu peć pripovijeda djeci neku starinsku pripovijest ili legendu, ali su junaci takve pripovijesti nesretni siromasi, naizgled napušteni i zaboravljeni od sviju. Nesreća i beznađe kao da dosežu dno u slavnoj Andersenovoj božićnoj priči ili pak onima Dostojevskog i Brechta. Ipak, na kraju sve obasjava čudesno i jarko božićno svjetlo.

I kultna “Božićna pjesma” Charlesa Dickensa uklapa se u ovu dualnu prirodu božićnih motiva.

“Potrudih se u ovoj knjižici prizvati duha jedne Ideje, duha koji će moje čitatelje oraspoložiti – prema njima samima, jedne prema drugima, prema božićnom času, a i prema meni. Neka im taj duh opsjeda kuću prijazno i neka ga nitko ne poželi odložiti s knjigom”, napisao je u posveti tom literarnom dragulju.

A filmovi? Najbolji filmovi o Božiću još su oni koji su snimljeni u prošlom stoljeću – i to govori ponešto o vremenu u kojemu živimo. Naravno, tu su prva dva nastavka serijala “Sam u kući“, s početka devedesetih. Jedan od onih koji se zaista mogu opetovano gledati, a da ne dosade, jest “Divan život” iz 1946.

Film nominiran za pet Oscara adaptacija je istoimene kratke priče i donosi katarzičnu priču o dragocjenosti ljudskog života, sve kroz sumornu odiseju Georgea Baileya koji na Badnjak u kasnim noćnim satima planira počiniti samoubojstvo. Molitve Baileyevih bližnjih dopru do raja, gdje ih čuje njegov anđeo čuvar, koji dobiva zadatak pokazati Georgeu na koji je način utjecao na živote svoje obitelji te kako bi svijet izgledao da on nije dio njega. Odvrati li Georgea od samoubojstva, anđeo će dobiti krila.

Anđeo čuvar

Na početku, to se čini kao nemoguća misija jer suicidalnom Georgeu svijet se čini užasnim mjestom. No putovanjem kroz alternativnu verziju svijeta u kojemu njega nikad nije bilo, zahvalnost mu se čudesno vraća i on s ganućem hrli natrag obitelji kojoj treba i čiji život upravo njegovo postojanje čini – divnim.

Srodna je priča okosnica drugog crno-bijelog klasika, “Božićne priče” iz 1951. godine. U tom filmu, Scrooge je skeptik, materijalist i mizantrop koji mrzi Božić. U snu ga posjećuju duhovi koji mu pokazuju kakav je život živio, ljubav koje se odrekao i nasljeđe koje će za sobom ostaviti kada napusti ovaj svijet. Buđenjem Scrooge dolazi do potpuno novog poimanja svijeta oko sebe i odluči otvoriti srce za ljepotu koju je cijelog života odlučno odbacivao.

Crosby nije vjerovao u “White Christmas”

Do spoznaje da božićne pjesme mogu biti komercijalno uspješne, došlo se tek početkom četrdesetih godina prošlog stoljeća. Novu eru započeo je Bing Crosby svojom pjesmom “White Christmas” koja je doživjela nebrojeno mnogo reinterpretacija i danas je duboko urezana u nosive karijatide zapadne kulture. Zanimljivo je da Crosby nije u nju polagao osobite nade: kad su ga pitali što misli o toj pjesmi, rekao je samo da je “u redu”.

Kakav je utjecaj imala na ljude, shvatio je tek nekoliko godina nakon izlaska pjesme, kad je za nju dobio Oscara za najbolju pjesmu u filmu, a osobito kad ju je izveo u Francuskoj 1944. pred 100 tisuća vojnika koji su je slušali suznih očiju prije odlaska u bitku.

Kićin “Božić” proglašen je jednim od najgorih albuma

Naš Bing Crosby, Shane MacGowan i George Michael – sve u jednom – jest, kad je o božićnim hitovima riječ – i dalje Kićo Slabinac. Legendarni album “Christmas with Kićo” snimio je 1982. godine, za vrijeme režima u kojem je slavljenje hrvatskog Božića bilo “protunarodni” čin. Trebalo je za to nešto hrabrosti, a Kići Slabincu je nije nedostajalo. Među 11 pjesama na tom albumu su “U to vrijeme godišta”, “Svim na zemlji”, “Narodi nam se”, “Radujte se, narodi”, “Zvončići”, “Tiha noć”, “We Wish You a Merry Christmas”… Album i kasetu krasi Djed Božićnjak s najdepresivnijim izrazom lica, totalno utučeni tip s kriminalno nekvalitetnom lažnom bradom i brkovima. Plastična perika više je žuta nego bijela, a obrve su mu, iz nekog razloga – plave.

Britanski tabloid The Sun zamijetio je tu bizarnu naslovnu sliku i ostao njome zapanjen. Kiću su stavili na sam vrh popisa najgorih ilustracija božićnih albuma na svijetu. Bio je, međutim, u dobrom društvu: najgorom božićnom pjesmom proglašena je ona Madonnina, a za najgori božićni CD album Eltona Johna.

“Da oni znaju u kakvim smo mi uvjetima radili taj album?! Bilo je to 80-ih, u vrijeme komunizma, kada se nije smjelo staviti ni Isusa ni išta takvog na omot. Trebali smo napraviti kompromis. A taj album naručila je Hrvatska bratska zajednica i oni su tražili da se slikam kao Djed Božićnjak pa sam to i učinio. Nismo tada mogli staviti ništa drugo, a album s Djedom Božićnjakom morali su odobriti jer ipak nisu mogli ukinuti sve pjesničke slobode”, rekao je Slabinac.

Što je s onim plavim obrvama i žutom perikom? Kićo je objasnio da je uvoz boje izvana bio zabranjen pa su prilikom izrade ilustracije za naslovnicu albuma morali raditi s onim što su imali. Ni on sam nije bio zadovoljan konačnim rezultatom, ali u postojećim uvjetima nije bilo bolje alternative. Ironično zadirkivanje The Suna pomalo ga je razljutilo i stvorilo u njemu blagi otpor prema Božiću iz osamdesetih. Pristao je ponovno odjenuti omraženi kostim Djeda Božićnjaka tek 37 godina poslije.

Iako struka nije bila oduševljena Kićinim božićnim albumom, publika jest. “Christmas with Kićo” je s više od pola milijuna prodanih primjeraka postao najprodavaniji božićni album u regiji svih vremena, a – iako se to ne bi dalo zaključiti iz anglosaksonskog božićnog repertoara kojeg se drže trgovački centri – u domovima Hrvata omiljen je i danas.