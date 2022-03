‘IŠLA SAM PSIHOLOGU DVIJE I POL GODINE’ Lucija Lugomer progovorila o traumama iz djetinjstva i narušenom samopouzdanju

Autor: Dnevno.hr/T. Š.

Plus-size model Lucija Lugomer (28) podsjetila se na dane kada je i sama bila izbjeglica. Po čemu se danas sjeća tih dana te kako joj je psihoterapija pomogla da se riješi problema sa samopuzdanjem, otkrila je u prilogu In magazina.

“Dubrovnik je za mene period života kojeg se ja slabo sjećam jer smo baš kada je Dubrovnik bio bombardiran bježali za Korčulu. Imam jako puno tih slika, familijskih slika. Osmijeh jest na licu, ali točno se vidi ta jedna doza nervoze i iščekivanja koja nimalo nije ugodna”, prisjetila se Lucija.

View this post on Instagram A post shared by LUCIJA LUGOMER (@lucija_lugomer_official)

Djetinjstvo obilježeno tragedijom

Djetinjstvo joj je obilježila još jedna tragedija. Zbog karcinoma je rano ostala bez mame, a Lucija je otkrila da konstantno i danas proživljava tu svoju tešku traumu.

”Vrlo često poskrivečki pustim suzu kada vidim jedan jako lijep odnos između mame i kćeri, onako, pomalo sam zavidna, ali obogaćena sam nekim drugim stvarima, balansiram između tih emocija i nekako više u životu volim gledati ono što imam nego ono što nemam. Teško je izgubiti bilo koga, a kamoli mamu, pogotovo s obzirom da ja sada proživljavam tu težinu i važnost mame u cijeloj priči pošto imam dvogodišnje dijete”, kazala je Lucija.

View this post on Instagram A post shared by LUCIJA LUGOMER (@lucija_lugomer_official)









Dvije i pol godine kod psihologa

Progovorila je i o nekad narušenom samopouzdanju te jedno od najpametnijih stvari koje smatra da je tad napravila za sebe jer se danas puno drugačije nosi i sa kritikama i lošim komentarima. Negativna riječ drugačije utječe na nju.

”Išla sam psihologu dvije i pol godine, to je dan danas jedna od najpametnijih stvari koje sam napravila za sebe, jedan od najpametnijih poteza koje sam ostvarila u svom životu jer sve kreće od glave, sve kreće od rada na sebi. Danas puno drugačije gledam na loš komentar, kritiku i slično nego prije par godina kad sam kretala s ovim poslom i javnim djelovanjem jer ostvarila sam se u ciljevima koji su daleko od ovog posla i to me istinski ispunilo kao osobu tako da bilo koja negativna riječ drugačije utječe na mene jer znam da postojim i poslije ovog posla. I nakon tih komentara postoji i privatna Lucija koja ima svoje probleme, svoje račune koje treba platiti, tako da dok smo prizemni sve je u redu”, zaključila je.







View this post on Instagram A post shared by LUCIJA LUGOMER (@lucija_lugomer_official)

Uskoro će sa suprugom Danijelom, koji joj je velika potpora, proslaviti četvrtu godišnjicu braka., no otkriva da joj je bitno da se taj dan pogleda sa suprugom u oči i da shvate do kuda su uspjeli zajedno doći u četiri godine braka, odnosno sedam godina veze. A da je sve u najboljem redu potvrdila je i kad je otkrila da bi njen sin Leon mogao postati brat.

”Razmišljamo o braci ili seki ali kao i sve drugo, u životu ništa ne treba forsirati, kad bude točno vrijeme za to, vjerojatno će doći”, zaključila je Lucija.

Podsjetimo, Lucija je nedavno sudjelovala u popularnom showu ”Ples sa zvijezdama” gdje je publiku i fanove oduševila svojom osobnošću, ali i plesnim mogućnostima.