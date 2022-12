ISKRENA ISPOVIJEST POPULARNOG VODITELJA: ‘Kad sam vidio da mi taj hoće tući ženu, morao sam reagirati’

Autor: 7Dnevno/ Tea Šojat

Poznati televizijski i radijski voditelj Mirko Fodor, nezaobilazno lice emisije “Dobro jutro, Hrvatska”, već desetljećima na svoj jedinstveni način prenosi najnovije vijesti i nudi dozu dobre zabave gledateljima putem malih ekrana. Nedavno je navršio 60 godina, a već 25 godina uživa u braku sa suprugom Vesnom.

S Mirkom smo se susreli na popularnom talk-showu “Ženska priča” gdje je govorio o posebnoj vezi očeva i kćeri, kao i o vlastitom iskustvu odgoja djece. Osim tih tema, dotaknuli smo se i njegove bogate karijere, trenutaka koje posebno pamti, kolega i neispunjenih želja.

* Sjećate li se prve svoje reakcije kada ste čuli da u “Dobro jutro, Hrvatska” dolazi mlađa ekipa?





Ako mislite na tri kolegice, one nisu došle odjedanput. Zlata je došla puno prije, samo je bila na rodiljskom, a Doris i Maja su došle malo kasnije.

* Kako ste vi doživjeli tu promjenu kolega?

Meni su sve kolegice i kolege uvijek isti i sa svima dobro surađujem. Lijepo je bilo kad je došla Doris i ostale kolegice. Doris sam poznavao otprije, radili smo zajedno, Maju nisam poznavao, ali evo super su se uklopile, premda moram priznati da sam stvarno uživao sa svim svojim partnericama s kojima sam radio “Dobro jutro, Hrvatska”.

* Rekli ste da poznajete Doris otprije, bilo je pozitivnih i negativnih komentara na njezin dolazak u “Dobro, jutro, Hrvatska”. Kako ste reagirali na tu buru koja se podigla u javnosti? Je li vam to smetalo kao kolegi?

Meni je to bilo blesavo od početka. Što znači bura? Došla je žena jer je tako netko odlučio – da zaposle Doris ili nekog drugog. Došla je Doris i radi taj posao super. To je sve bedasto! Smetalo im je što je došla, pa zato što ima rep, pa zato što nema rep, zašto ima haljinu, zašto nema haljinu… Tu apsolutno nemam nikakvo razumno objašnjenje, to je iracionalno, da se tako mora svaku sitnicu vaditi. Neka gledaju kako žena radi, a ne ovo!

* Nedostaje li vam Karmela Vukov Colić? Ona se nije vratila u ovu zlatnu generaciju nove uspješne emisije “Zlatna liga”?









Pa nedostaje i ne nedostaje. Prvo ne nedostaje zato što sam ja kum njezinu djetetu, dakle sinu, a ona je kuma mojoj mlađoj kćeri, tako da smo prijatelji i kumovi, ali nedostaje mi u poslu. Godinama smo skupa radili, od 1989. godine. A kako ne bi falila! Bili smo voditeljski par godinama. Ali, evo, ima je na nekim drugim televizijama, super joj to ide, bavi se turizmom u Dugom Selu. Ona je iznimna žena.

* Kako se pripremate za emisiju? Imate li neku posebnu pripremu ili dođete i uzmete papir za taj dan?

Ne, ne uzmem papir u ruke. Uvijek imamo pripremu. Zna se 90 posto što će biti poslije. Navečer se čujemo ako se nešto promijeni, dobijemo pripremu na e-adresu pa to gledamo doma. Ima toga dosta. Evo, recimo, sa Zlatom sam neki dan imao osam grupa gostiju. Jedni su govorili o bio sličnim lijekovima, drugi o opskrbnom lancu u EU-u, treći su plesali akrobatske plesove, a četvrti je govorio o pčelinjem otrovu. Dakle nema sličnosti. Četiri dijametralno suprotne teme. Pripremiš se, ali svaki put moraš biti spreman na ono što slijedi.









* Na improvizaciju? Koliko toga ima u “Dobro jutro, Hrvatska”?

Pa ima dosta. Emisija ide uživo, ti ne znaš što se sve može dogoditi, a događa se svašta. Pogotovo kad je bila epidemija. Netko se razboli pa ne dođe Pero Perić nego dođe netko drugi. Ti u tom trenutku moraš brzo znati tko ti dolazi. Nekada nam jave iz režije u zadnji tren da ipak neće doći najavljeni gosti, nego da dolazi netko drugi, nekad pak nema signala za javljanje uživo pa kolege opet javljaju da će ići nešto drugo… Stalno su improvizacije kad ti tri i pol sata svakodnevno, osim nedjelje, vodiš emisiju uživo. Ali, režija i mi se slušamo i paziš, pratiš što će se dogoditi.

* Koji projekt biste istaknuli kao posebno drag?

Posebna mi je emisija “Volim Hrvatsku” jer je baš po mom ukusu. Svi su mi govorili: To je baš za tebe, idealno. Imamo pjevanje, ples, zafrkancija. A imao sam puno tih emisija. Super mi je bilo kad smo radili “Studio 10”. To je bila odlična emisija. Radili smo “U živom zidu”, on mi je bio odličan. To je bio ogroman projekt, onda “Na domaćem terenu”, isto to samo drugi naziv, isto sportsko-zabavna emisija. Tu su dolazili ljudi, poznati sportaši iz cijeloga svijeta… Moram spomenuti i “Bravo”, isto jednu sjajnu emisiju.

* Učili ste svirati gitaru. Svirate li i sada?

Sviram. Moja supruga je završila violinu, svira još, prošlog Božića je od Isuseka dobila ukulele i dok je trajala korona, bili smo doma zatvoreni i stalno smo svirali. Onda se Gelo javio pa smo si sličice slali, pa smo snimili prvi spot “Zagrebačkim ulicama” nakon potresa. Tako da smo tada baš dosta svirali i zabavljali se. Sada manje sviram gitaru, jer kada moji dečki dođu, a svi puno bolje sviraju od mene, ja pjevam, više-manje. Kad smo Vesna i ja sami, onda sviramo.

* Koju glazbu volite?

Evergreen i jazz najviše.

* Želja vam je bila pjevati u mjuziklu. To se još nije ostvarilo?

Nije. Još me nitko nije zvao. Želja još postoji, ali radio sam u dječjem kazalištu Ivane Brlić Mažuranić, evo ove godine ide 30 godina, a njihove su predstave kao mali mjuzikli, gluma i pjevanje.

* Volite putovanja. Jeste li imali neku neugodnu situaciju koju pamtite?

Ima jedna, ali nije neugodna, iz 2018., kada je naša repka igrala u Rusiji. Igrala se utakmica protiv Ukrajine. Išla je cijela ekipa u Ukrajinu, u Kijev, gledali smo kako su naši pobijedili Ukrajince. Ondje su mi maznuli novac u birtiji. Znači sve. Sva sreća pa su putovnice bile u hotelu. Ostali smo tri dana. Spavali smo u hotelu Ukrajina na Majdanu. I uvukao sam se poslije veselja u krevet, a ujutro netko kuca. Isprva nisam shvatio što se događa, mislim si, ne, ne moram ustati. I odjednom ulazi sobarica, viče bomba u hotelu, bježite van. Mi smo polugoli u gaćama izletjeli van.

* Je li bila bomba na kraju?

Nije, ali su došle bombe nekoliko mjeseci poslije.

* Imate kćer iz prvog braka i kćer iz drugog braka. Je li bilo problema, jeste li morali rješavati neke nesuglasice? Je li bilo ljubomore?

Nije zato što je Dora upoznala Neru kad je imala samo tri godine. Njih dvije su si super i velika su si podrška.

* Koji biste savjet dali rastavljenim roditeljima i njihovim partnerima?

Da mogu dati savjet, vjerojatno bio bih milijarder, dr. Oz ili ne znam tko.

* Evo na vašem primjeru?

Primjer može biti samo da jedno i drugo shvate da, ako se više ne slažu, dijete ne smije zbog toga patiti. Jednako mora biti i s mamom i s tatom. Daj, Bože, da je tako, a ne da je netko otišao i da ne želi vidjeti svoje dijete.

* Što biste kao otac poručili majkama?

Da budu tolerantne prema muževima jer kod nas je tako da nad većinom djece skrbništvo dobije majka, a ne otac. Vani to nije tako, ali mi se ne sviđa ni vani, da u Americi ili negdje na zapadu, zato što tata ima više novca, dijete ide tati. To mi je isto bezveze. Teško je to, ali jednostavno se moraju poštovati jer imaju zajedničko dijete, imaju zajedničku povijest. Poštujte se jer to dijete ćete odgajati zajedno, a to je bogatstvo. Moja Dora kaže: “Isuse, pa ja imam dvije mame i tatu”. To je bogatstvo.

Poznajem dosta ljudi koji imaju odlične odnose kad su posrijedi djeca, doduše, poznajem i jako puno onih, možda i više, nažalost, koji to nemaju – ili mama ne želi imati posla s tatom ili tata s djecom. To se uglavnom događa ili iz neke deformacije roditelja koja se u čovjeku dogodi dok su djeca mala ili iz nekog drugog razloga kad djeca malo odrastu pa znaju biti ovakvi ili onakvi, onda i djeca znaju “prekrižiti” jednog od roditelja, primjerice kada dođu u sukob. Jednostavno shvatite da ste tu, ne diramo se, imamo zajedničko dijete i super.

* Jeste li strog roditelj?

Ma nisam. Svi kažu: Blago tvojim kćerima. Ja sam se uvijek igrao s njima, uvijek je zafrkancija. To je pjesma, ples, divljanje… Vesna i ja, Nera, Dora, sve su one glazbeno “vudrene” i to je uvijek veselo. Nisam strog, nisam određivao gdje će one ići u školu, nisam birao njihove dečke, nisam se miješao. Ali ne volim raspašoj. Nadam se samo da će imati svoj put i da će biti sve u redu.

* Priželjkujete li sada već unuke ili mislite da je prerano?

Imam šest banki, nije prerano! Ja velim, sada treba biti deda, dok se još mogu sagnuti i uzeti malecku.

* Koji ste savjet dali svojim kćerima koji smatrate najvažnijim?

Rekao sam im da se neću petljati u njihov život. Važno mi je da imaju posao koji žele i vole raditi i slobodno vrijeme za sebe. Važno je da mogu podmiriti svoje osnovne potrebe, a onda je sve dalje nadogradnja. U ostalo se ne petljam, bitno je samo da su sretne.

* Prije 28 godina snimali ste “Sedmu noć”. Čega se posebno sjećate iz tog perioda?

Bio sam dosta mlađi. Najviše mi je u sjećanju ostalo da smo bili nevjerojatna ekipa, škvadra. Sjajan redatelj i ekipa okolo, scenaristi, baš smo bili super. I uvijek je nakon emisije bilo dobro druženje. Taj je posao nosio veliku odgovornost. Težak je posao kad tri sata ide emisija uživo, ali uvijek je bilo i to druženje i prijateljstvo koje je ostalo do danas.

* Bliži nam se Božić, već ste snimali božićne pjesme, jeste li razmišljali da opet nešto snimite?

Da, volio bih. Zapravo nije loša ideja. Apsolutno. Zapravo me baš neki dan kontaktirao jedan naš poznati dirigent za takvu suradnju i nadam se da će se to realizirati jer stvarno volim božićne pjesme.

* Koja vam je najdraža?

Volim “I will be home for Christmas”, Santa “Claus is coming to town”, volim i “White Christams” normalno, “Blue Christmas”, kao i naše domaće pjesme poput “Radujte se, narodi”, “Bijeli Božić”, “Sretan Božić svakome”. Tradicija je da sva ekipa, svake godine, dođe kod mene na Božić. To su dani otvorenih vrata kod nas, tko dođe – dođe. I onda pjevamo božićne pjesme i tako.

* Čitala sam da ste se potukli zbog supruge. O čemu je točno bila riječ da ste je morali braniti?

Čekala se Nova godina. Mi smo radili na televiziji i vraćali smo se doma usred noći, oko tri ujutro. I na jednom raskrižju smo stali. Ona je vozila, mi smo bili straga i neki tip je htio proći kroz crveno, nešto se uguravao, a ona mu se nije maknula. Valjda ga nije ni vidjela i onda je kulminiralo. Morao sam reagirati.

* Kako je čovjek završio?

Ma ništa strašno. Ja stvarno nisam agresivan, apsolutno ne volim nikakvo nasilje, ali kad sam vidio da mi hoće tući ženu, morao sam reagirati, inače ne bih nikad učinio takvo što.

* Što kod kolega, i općenito kod ljudi, ne tolerirate, što vam smeta?

Ne volim licemjere. To je ono najgore, govoriti jedno, ponašati se drugačije. Danas svi glume nekakve korektnosti, sve riječi umotavaju, a niti se tako ponašaju niti tako misle.

* Što vam najviše smeta kod najnovijih poskupljenja? Čega biste se zadnjeg odrekli?

Ja volim kuhati, znači hrane. Žena i ja volimo kuhati, ne da sad žderemo, nego volimo, kad smo slobodni, skuhati neki fini ručkić. Hrana je osnovna potrepština, a sad je već dovoljno skupa. Ne znam što bi mi još moglo nedostajati, bez čega ne bih mogao. Mi smo skromni. Obleka mi niš’ ne znači, auto, mogu se voziti tramvajem, nije ništa dramatično, ali osnovne potrepštine bi svi morali imati, a već sad stanje nije neko veselje.