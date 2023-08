Iscurile poruke koje je nestala Marijana iz Big Brothera slala prijateljici, pogledajte prepisku

Autor: I.D.

Prije godinu i pol dana nestala je Marijana Seifert, pobjednica jedne od sezona reality showa “Big Brother”.

Glavni trag policije bio je povezan s Mostom mladosti, s pretpostavkom da je Marijana možda skočila u rijeku. Unatoč intenzivnoj potrazi, njeno tijelo nije pronađeno.

Dnevnik.hr je sada objavio poruke koje je Marijana slala prijateljici dva mjeseca prije nego što je nestala. U tim porukama Seifert izražava zabrinutost za svoj život te iznosi mogućnost da bi joj se nešto moglo dogoditi.





Marijana je prije nestanka bila jako zabrinuta

“Osjećam se ugušeno i ucijenjeno, plače mi se. Bojim se na što je još spreman. Ne vjerujem mu”; “Doslovno mi je rekao da može iscenirati da sam napravila neko s*anje i da me nema više”; “Samo se bojim da mi ne isceniraju nešto kako mi je prijetio”, neke su od poruka koje je Marijana Seifert poslala prijateljici u mjesecima prije nestanka.

Naime, kako je za spomenuti portal ispričala Marijanina prijateljica, koja nije htjela otkriti identitet jer se i sama boji, Marijana i njezin suprug Karlo Seifert odlučili su se razvesti, bilo je tu karakternih neslaganja, financijskih problema…

Navodno se Marijana o problemima u braku povjeravala bliskim osobama, što je vidljivo iz poruka, pa tako i prijateljici s kojom se dopisivala i 25. veljače 2022. godine, dakle dva mjeseca prije nestanka.

Marijana: ‘Moram spašavati živu glavu’

Na kraju dopisivanja s prijateljicom je Marijana zaključila da joj je bilo bolje dok su ona i kći iz prvog braka bile same.

Komunikacija se nastavlja i idući dan, 26. veljače, a Marijana je o suprugu napisala: “Probala sam biti mirna, samo me provocira. Moram naći posao, skupiti pare, prodati stvari i spašavat živu glavu. Samo se bojim da mi ne isceniraju nešto kako mi je prijetio.

Napisao mi je da sam luda i da slobodno tražim rastavu jer ne može on sa mnom. Sa mnom???”, pisala je Marijana 7. ožujka 2022. godine.









Za Marijanom se i dalje traga

Podsjetimo, prošle godine, 27. travnja, Marijana Seifert, poznata i kao Marijana Kovačević, koja je slavila pobjedu u regionalnom izdanju showa Big Brother, nestala je u Zagrebu.

Njeni osobni predmeti – mobitel i torbica – pronađeni su na Mostu mladosti. Policija je tada brzo usmjerila svoju potragu prema rijeci Savi, zbog pronađenih stvari. Unatoč intenzivnoj potrazi, Marijana nije pronađena ni živa ni mrtva, a nisu pronađene ni oproštajne poruke.

Njezini bliski prijatelji i obitelj i dalje se pitaju što se dogodilo s Marijanom. Policijska istraga se za sada nije znatno pomakla, barem prema informacijama dostupnim najbližima Marijani.

No, teško im je prihvatiti ideju da je ona samostalno odlučila završiti svoj život u rijeci. To je posebno zbunjujuće s obzirom na to da se vratila kući nakon večernjeg izlaska te je ušla u stan gdje je živjela sa suprugom i dvoje djece.