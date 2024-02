Iscurila stara fotografija Maje Šuput, tada je pričala: ‘Da je tako, bacila bih se s mosta’

Autor: I.D.

Kraljica zabave i svadbi u Hrvatskoj je zasigurno Maja Šuput Tatarinov, ona je do sada izdala 6 albuma te je odradila mnogobrojne koncerte i gaže kojima je uveseljavala goste i mladence na mnogim svadbama. 2020. godine udala se za svog sadašnjeg supruga Nenada Tatarinova, a s njim je prvo dijete dobila u 42. godini, malenog Blooma koji je odmah postao medijska senzacija.

Naime, “iskopali” smo Majin intervju iz 2017. godine kada govori o svojoj karijeri te smo pronašli i njezinu staru fotografiju na kojoj, po svemu sudeći, ne nosi donje rublje. Iako je taj trend bio popularan tijekom prošle godine, vidljivo je da je Maja jedna od prvih na našoj estradi koja je taj trend odavno “profurala”.

“Gledajući moj tempo, meni je uvijek ljetna sezona. Ako nisam na poslovnom putovanju, onda sam na privatnom putu. Stalno sam s koferom u ruci, strahovito volim biti na cesti. Ako sam dva dana u Zagrebu, to mogu preživjeti, a već treći ‘dobijem temperaturu’. Nikako ne mogu biti na jednom mjestu duže od tri dana, osim ako nije godišnji odmor”, kazala je Maja 2017. za Radio Sarajevo.

Ovako je Maja pričala na počecima svoje karijere

Istaknula je tada Maja koliko uživa u svome poslu: “Nekima je želja da rade kao ja, neki ne bi radili nikada. Slučajno sam odradila jednu svadbu, a onda je sve to krenulo, na što gledam kao jednu dobru vrstu zabave. Od događaja, šatora, trgova, diskoteka – sretna sam jer nemam ograničenja. Muzika je komercijalna i pogodna za sve uzraste.”

Maja je tada pričala da ipak ovakvu vrstu nastupa nije odabrala zbog većih financija, već zato jer joj se to sviđa. “Privatno slušam nešto drugo, jer da još privatno slušam ono što pjevam, vjerojatno bih se bacila s mosta – što je previše, previše. Dobro se zabavljam dok to radim, to nije onaj lažni tulum, već se stvarno zabavljam. Baš mi je dobro kada ja pjevam, da nisam to ja, išla bih na koncert Maje Šuput, koliko to god čudno zvuči”, ispričala je svojedobno.









Šuput je tada pričala što misli o raznim medijskim napisima koje vežu njezino ime. Istaknula je da se danas sve saznaje na društvenim mrežama, posebno Instagramu. “To je postalo dovoljno da se piše gdje boravimo, gdje jedemo, gdje spavamo… Navikla sam da mi zadiru u privatnost, nemam problem s tim, svi bismo voljeli da se o nama piše lijepo, ali nekada moramo pregrmjeti kada se napiše nešto što nama nije drago. Jedino na šta se neću nikada priviknuti su laži, tračevi i lažne izjave, a ostalo je dio posla”, poručila je tada pjevačica.