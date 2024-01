Iris Livaja slavila u zagrljaju posebnog muškarca, evo fotke s dočeka: ‘Gazite bez straha’

Bivša manekenka Iris Livaja objavila je na profilu na Instagramu fotografiju na kojoj pozira u zagrljaju svog supruga Marka Livaje, putem te fotografije čestitala je Novu godinu svojim pratiteljima uz znakovitu poruku. “A kako će tek goriti ova nova 2024. Zdravlja, sreće… Gazite bez straha, to vam želimo mi, obitelj Livaja”, napisala je Iris uz objavu.

“Ima do gori”, “Najdražoj familiji na svijetu sretnu i blagoslovljenu novu godinu, puno zdravlja, sreće, ljubavi i blagostanja od srca. Živio kralj”, “To je ta godina, volim vas”, “Čuvaj nam ga”, “Gorit će sigurno!”, “Neka vas čuva dragi Bog”, neki su od komentara koje je dobila.

‘Znali smo da će vrijeme biti najbolji pokazatelj’

Iris sa suprugom Markom ima dvoje djece, a nedavno je otvorila i restoran u Splitu. Poznato je i kako su mnogi pokušali spriječiti njezinu ljubav s Markom zbog razlike u godinama, a Iris je jednom prilikom o svemu otvoreno progovorila za Slobodnu Dalmaciju.









“Kad sam ga tek upoznala, mislila sam – on je malo mlađi, on je mislio – ona je malo starija, a onda kada je sve to skupa krenulo, bilo je kasno. Bilo je tu ljudi koji su na sve moguće načine pokušavali spriječiti našu ljubav. Znali smo da će vrijeme biti najbolji pokazatelj i pokazati nam hoćemo li ostati zajedno. I eto, pokazalo je”, rekla je Iris prošle godine.









“Moj život, naš život trenutačno je podređen njemu. Zašto? Zato što je sve kratkog vijeka. Njegova karijera trajat će možda šest, možda osam godina i to je to, onda ćemo posložiti sve da bude najbolje što može biti. To je naša priča, naš dogovor. Sve što mogu napraviti, ja ću napraviti. I meni to ništa nije teško jer to je moj Marko”, zaključila je tada.