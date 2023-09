Iris je njen najveći fan: ‘Prvi put sam Severinu doživjela kao lipu tetu s tri godine’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Ove subote u novoj epizodi audicijskoj dijela showa Superstar pojavit će se Omišanka Iris Kovačić, 17-godišnja učenica koja je možda najvjernija i najveća pratiteljica poznate glazbenice.

Ljubav prema Severini rodila se kada je imala sam tri godine kada ju je vidjela na televiziji.

‘Lipa teta’ na televiziji

“Severinu sam prvi put doživjela kao ‘lipu tetu’ na televiziji s tri godine i otad je počela moja ljubav prema njoj. Ništa me ne bi moglo smiriti kad bi mama išla raditi, osim kad bi na televiziji pustila Severinu. Mama bi se jadna morala išuljati iz kuće da ne skužim da je otišla. Kroz godine ta ljubav je bila sve veća, išla sam na koncerte. Sve pjesme sam znala”, otkrila je Iris.





Slučajan videopoziv

Omišanka se prisjetila i trenutka kada je upoznala Severinu.

“Za vrijeme pandemije slala sam joj videa sebe na kojima pjevam i pokazujem joj koliko je zapravo volim. Ona je išla snimiti meni video nazad i slučajno me nazvala na videopoziv. I tu je počela cijela ta priča, pozvala me na koncert u Vanilli, tu smo se upoznale. Drugi koncert, Bol na Braču, gdje su me dočekali kao najveću princezu. Popela sam se gore i jako mi se razveselila. Pitala sam je smijem li pjevati s njom, a ona mi je rekla: ‘Možeš, naravno, koju ćeš pjesmu?”, prepričavala je Iris s osmijehom.

Jedina neostvarena želja

Prisjetila se i kako su na tom koncertu zajedno pjevale “Tvoja prva djevojka”. Severina ju je tada posebno iznenadila svojom pristupačnošću i emocijom.

“Ona je obilježila velik dio mog života u svim najljepšim stvarima. Jedina želja koju ja želim cijeli život je snimiti duet s njom. Pjevat ću joj i back vokale, neka se pojavim i na sekundu, samo da sam se pojavila. To mi je jedina neostvarena želja”, otkrila je Omišanka koja u Zagrebu planira upisati fakultet, najvjerojatnije Kineziološki.









Također, Iris ima i tetovažu Severine na nozi, a njeno značenje kao i Irisin odabir pjesme kojom će nastupiti pred svojim dolom, otkrit će se tek u emisiji.