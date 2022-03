IPAK NIŠTA OD ‘SRPSKOG’ IMENA! Kylie Jenner sina nazvala Wolf (Vuk) pa mu promijenila ime: ‘To nije on’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Influencerica i članica ‘klana’ Kardashian Kylie Jenner u dogovoru je s partnerom Travisom Scottom promijenila ime svom novorođenom sinu Websteru Wolfu.

‘Naš se sin više ne zove Wolf. Nismo osjećali da je to on. Htjela sam to podijeliti jer vidim da svi posvuda pišu Wolf’, napisala je Jener na Instagramu.

Foto: Instagram

Naime, srpska inačica imena Wolf, odnosno Vuk, jedno je od najpopularnijih imena u Srbiji, što je naše susjede bacilo u ekstazu, pa su se sa simpatičnim dosjetkama oglašavali na društvenim mrežama – Twitter je gorio.

‘Kylie Jenner nazvala sina Wolf i to u čast Vuka Karadžića, ako se ne vara’, ‘Evo Kylie dala pravo srpsko ime sinu – Wolf, pa ga sad može po dvorištu zvati Vuče’, ‘Travis i Kylie nazvali sina Vuk. Znači Travis dolazi na Exit i sele se u Srbiju – potvrđeno’, zezali su se tviteraši.

Kylie je odluku o promjeni imena otkrila nedugo nakon što je objavila video posvetu ‘Našem sinu’ koji je u jednom danu skupio skoro 10 milijuna pregleda.

U videu su namontirane privatne snimke od trenutka kad je Kyle saznala da postaje majka pa sve do rađaonice. Prikazano je darivanje djeteta, luksuzna soba i drvo gdje su još nerođenom djetetu ostavljene lijepe želje na papirićima. Također, u videu se pojavljuju njezin partner Travis Scott i ostatak ‘reality obitelji’ Jenner-Kardashian.

Novo ime koje će zamijeniti Vuka popularna influencerica nije otkrila.