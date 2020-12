INTERNETOM KRUŽI ‘NAJSMIJEŠNIJI VIC NA SVIJETU’: Zapravo je dosta dobar

Autor: M.P.

Društvenim mrežama kruži ‘najsmješniji vic na svijetu” i to zahvaljujući videu popularnog kanala “AsapScience” na Youtubeu u kojem se objašnjava zašto je nešto smiješno.

“Najsmješnija šala na svijetu” izraz je kojim je Richard Wiseman, profesor psihologije sa Sveučilišta Hertfordshire, 2002. godine sažeo rezultate jednog od svojih istraživanja. Za svoj eksperiment, nazvan LaughLab, stvorio je web stranicu na kojoj su ljudi mogli ocjenjivati ​​i slati šale, a najsmješniji s više od dva milijuna glasova ispao je upravo vic o kojem je riječ u snimci AsapScienca.

Za vic se kasnije ispostavilo da je zapravo dio skeča britansko-irskog glumca, komičara i književnika Spikea Milligana iz 1951. godine.

Vic u prijevodu glasi ovako (u snimci ga možete čuti oko 7:10):

“Dva lovca iz New Jerseya idu šumom i jedan od njih se sruši na pod. Čini se da ne diše pa njegov prijatelj pozove hitnu. ‘Mislim da mi je prijatelj mrtav, što da radim?’ pita on, a operater mu odgovara: ‘Smirite se, pomoći ću vam. Prvo se uvjerite da je stvarno mrtav.’ Zatim je nastupila tišina nakon koje se čuo glasan pucanj. Lovac se vraća do telefona i kaže: ‘OK, što dalje?’.