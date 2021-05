INTERNET SLAVI POBJEDU JOŽE MANOLIĆA: ‘Jači od Nokie 3310!’ ‘U njegovim ustima cijanid bi postao Rondo C’

Autor: Dnevno

Naš najpoznatiji hrvatski stogodišnjak, Josip Manolić, prošlog se mjeseca više od dva tjedna borio s koronavirusom i na kraju uspio pobijediti bolest, doznao je Jutarnji. Stanje mu je neko vrijeme bilo poprilično ozbiljno jer je imao početak upale pluće, no nije bio hospitaliziran, već je kućna njega odradila svoje.

Na vijest o njegovoj pobjedi i to u 102. godini života, građani su počeli nizati humoristične komentare, koji ponajviše slave njegovu dugovječnost i neuništivost.

“On je imao koronu dok je još duga bila crno-bijela”

“Ostala mu antitijela još od španjolske gripe”, “Jači od Nokije 3310”, “Poslije kuge u 15. stoljeću ovo mu je smijurija”, “Nije istina korona je preboljela Jožu”, “U njegovim ustima cijanid bi postao Rondo C”, “On je imao koronu dok je još duga bila crno-bijela”, nizali su se humoristični komentari, a mnogi predviđaju da će Manolić još dugo živjeti.

“Već se raspituje zna li se šta u idućih 20 godina da se zna pripremiti”, “Ovaj će živit 200 godina”, “Daj mu Bože da ga ta bolest nije oslabila. Želim mu jo puno dobrih godina”, komentirali su građani.

Tajna Manolićeve dugovječnosti

Političar Josip Manolić prvi je poznati Hrvat čiji je cjelokupni genom sekvenciran. Iako analizom Manolićeva genoma nije na prvi pogled otkriven neki supergen, čini se da je njegovo cjelokupno genetsko ustrojstvo u kombinaciji sa zdravim i aktivnim stilom života ključ dugovječnosti tog čovjeka koji je nadživio brojne poznate osobe, političare, svjetske moćnike…

Sekvenciranje genoma Josipa Manolića trajalo je nešto više od dva mjeseca, a analiza toga genoma napravljena je u hrvatskoj biotehnološkoj tvrtki Exaltum koju je osnovao molekularni biolog Kristian Vlahoviček.

Bitno da je s ‘onom stvari’ sve u redu

“Cijeli život sam zdrav. Jedno sam vrijeme imao problema s krajnicima koji su mi stvarali glavobolju pa mi ih je prije 60-ak godina izvadio dr. Padovan. Kad sam već imao 70 godina, imao sam problema s prostatom pa sam operiran. Pitao sam tada moga urologa Marekovića kako će biti s onom muško-ženskom stvari. Doktor mi je rekao: ‘Bit će isto kao i prije’. I ja sam bio zadovoljan”, prisjetio se Manolić u 98. godini života za Jutarnji.

“U djetinjstvu sam stalno jeo poriluk i grah te kiseli kupus tijekom zime. To su bile tri namirnice koje su mi došle do vrata. Ujutro smo jeli kukuruzne žgance. Bilo je malo mlijeka i masti koju bismo dobili kada bismo zaklali jednu svinju od 100-120 kilograma. Dobilo bi se oko 30 kilograma masti, i to bi se rasporedilo na cijelu godinu za sve nas. Jako me je malo masti zahvatilo u djetinjstvu “, kazao je Manolić, koji kaže ne pretjeruje u jelu i piću, a voli jesti laganu hranu, ribu te popiti čašu vina za ručak.