INSTAGRAM OVE CARINE OBARA: nevjerojatno što sve ljudi i na koje načine pokušavaju prokrijumčariti

Bravo, Nero! Ne sačekavši da mu carinici otvore vrata sumnjive “škode”, carinski pas je kroz otvoreni prozor uskočio unutra i svu svoju pažnju odmah usmerio na komandnu tablu. Carinici su tada iza kasetofona i klima-uređaja otkrili bunker prepun cigareta koje je bračni par iz Srbije imao nameru da prokrijumčari ne računajući na nepogrešivi njuh našeg psa. #upravacarina #carinasrbije #carinskasluzba #carinici #carinskakontrola #krijumcarenje #sverc #cigarete #carinskipas #sluzbenipas #kontrola #granicniprelaz #putnici #suzbijanjesiveekonomije #bezbednost #customscontrol