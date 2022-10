INFUENCER MARCO ‘IZ ZARE’ ZAPLAKAO NA HRT-u! Emocije su bile prejake, zajecao je tiho: ‘Nju bih sigurno sad nazvao’

Autor: Dnevno.hr

Marco Cuccurin, influencer za čije ime se pročulo nakon što je “proživio dramu u Zari”, u petak je gostovao u HRT-ovoj emisiji Kod nas doma uoči showa Zvijezde pjevaju gdje će se natjecati u paru s Mijom Negovetić. Mladi Puležanin koji je po struci kuhar još je ranije priznao da mu je najveći san zapjevati na Dori danas je o svojim planovima razgovarao s Ivom Šulentić, no jedna tema ga je potpuno slomila.

“Znam da si ovaj prvi nastup u Zvijezde pjevaju posvetio svojoj majci, koja ti je bila velika podrška i danas si to što jesi zbog nje. Nažalost, majka ti je preminula”, spomenula je Iva, a 21-godišnji Marco nije mogao suspregnuti suze.

“Nju bih sigurno sad nazvao i rekao da sam u ovoj emisiji i gledala bi ovo”, rekao je jecajući.





Otkrio je i kako je njegova majka, koja je preminula lani u 53. godini, oduvijek htjela da se bavi glazbom.

“Siguran sam da ću sudjelovanjem u ovom showu dokazati da to mogu. Mama me možda ne gleda ovako, ali gleda negdje drugdje”, dodao je.

‘Ne dijelim ništa kroz muško-žensko’

Podsjećamo, Marco je prije nekoliko mjeseci privukao dosta pozornosti nakon što je na Instagramu podijelio incident u Zari koji je nazvao “neugodnim iskustvom kojeg ne želi ni najgorem neprijatelju”.

Trgovina, naime, nije bila spremna za njegovu želju da isproba odjeću sa ženskog odjela. “Kao što znate, otvorenog sam uma, ne dijelim ništa kroz muško-žensko jer po meni stvari ne mogu imati tu etiketu. Aliiii… Zara misli drugačije”, započeo je Marco svoju priču.

“Naime, sinoć sam u shoppingu, kao i uvijek, prošao prvo ženski odjel jer to radim redovno u svakom dućanu. Uzmem nekoliko stvari i krenem s njima na kat u muški i security me zaustavlja i bahato pita: ‘Kuda vi? S tim ne možete gore’. U prijevodu, ne možete ženske stvari nositi u muški dio isprobati što me logično dovelo da se okrenem i odem u ženske svlačione”, napisao je Marco kojeg na Instagramu prati više od 86 tisuća ljudi.









Odbrusio zaštitaru

“Tamo me ponovno dočeka zaštitar i kaže ‘Ne možete ovdje isprobati’. E tu već šizim… Gdje da probam stvari, ako ne mogu ni sa ženskim stvarima u mušku svlačionu ni ja kao muškarac u žensku svlačionu a, pazi, pričamo o stvarima? Možda najbolje usred dućana…”, dodao je influencer.

“Uglavnom, security je rekao ‘Odite voditeljici’ i tako sam napravio. Pitao sam je gdje mogu isprobati, na što me ona u čudu i ispod oka pita ‘Aha, te ženske stvari? Vi to za sebe, jel?’. Odbrusio sam i rekao ‘Da, želim probati, a očito ne znam gdje’. I na to je samo rekla ‘Dobro, idite ovdje u ženske svlačione’”, opisao je Marco čudnu situaciju.

“Moj savjet, dajte muškarcima više boja pa možda neću morati u ženski odjel”, zaključio je.