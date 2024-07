Influencerica lažirala obiteljske veze s američkim glumcem: Srbi mu ne mogu oprostiti jednu stvar

Popularna američka influencerica Justine prevarila je internetsku javnost lažirajući svoju rodbinsku povezanost s poznatim američkim glumcem Morganom Freemanom.

Popularna Tik-tok influencerica s više od 218 tisuća sljedbenika zavarala je javnost koristeći čak umjetnu inteligenciju kojom je kreirala audio snimku glumca, poznatog i kao naratora brojnih dokumentarnih filmova, piše Direktno.hr.

Mnogi su joj povjerovali i to je jedan od rijetkih slučajeva gdje su građani na taj način prevareni, odnosno u kojem je svjesno korištena umjetna inteligencija da ‘glumi’ poznatog glumca, odnosno koja je prilično vjerno skinula glas američkog glumačkog veterana.

Popularna američka influencerica Justine prevarila je tako internetsku javnost lažirajući svoju rodbinsku povezanost s poznatim američkim glumcem Morganom Freemanom. On je, podsjetimo, prije nekoliko godina svojim izjavama u dokumentarcu ‘Priča o nama’ snimanom u Bosni i Hercegovini (u Sarajevu i Srebrenici) razljutio Srbe jasno spomenuvši genocid kojeg su Srbi počinili u Srebrenici.

Nasjeli i korisnici X mreže

Influencerica je na društvenim mrežama glumila nećakinju slavnog američkog glumca. Prevara se proširila i na druge mreže, poput X odnosno bivšeg Twittera gdje su brojni lažni postovi potvrđili njezinu rodbinsku povezanost s poznatim glumačkim veteranom i pridonosili njezinoj popularnosti.

Te objave vidjelo je više od 16 milijuna ljudi, a stotine tisuća njih je u to i povjerovalo, ako je suditi po komentarima. Manji dio njih u komentarima je primjetio ‘umjetan’ glas poznatog glumca i počeo je izražavati sumnju kako je to upravo on i kako na njezinom blogu komentira njezino putovanje, tj. odmor u Južnoj Africi.

U Hrvatskoj se pojavile lažne snimke predsjednika Milanovića

Ovakve i slične pojave, očito će se sve ćešće događati. U Hrvatskoj dosad nismo zabilježili takav slučaj da netko koristi umjetnu inteligenciju kako bi dokazao obiteljsku povezanost s nekim od slavnih osoba.

Bilježimo tek pojavu lažnih video snimki hrvatskih političara na društvenim mrežama. Radi se o snimkama hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, kreiranima umjetnom inteligencijom (AI), gdje je njegov glas prilično vjerno skinut, ali govori nešto usporenije.

Morgan Freeman razljutio je svojedobno Srbe izjavama o genocidu u Srebrenici

Provjera domene na Scam Detectoru rezultirala je ocjenom 6,8 od ukupno 100 bodova, jer više indikatora pokazuje da je sumnjiva i nevjerodostojna, s velikom vjerojatnošću da služi phishingu i spamu, odnosno da je “samo fasada, a ne legitimna investicijska prilika’ za hrvatske građane. Radi se, dakle, o jasnom pokušaju prevare i pokušaju dolaska do osobnih i financijskih podataka građana, odnosno korisnika društvenih mreža.

Ranije su na sličan način kreirane i putem društvenih mreža, prvenstveno Facebooka, lažne snimke hrvatskog predsjednika koje su navodno promovirale investiranje u dionice INA-e, odnosno mađarskog MOL-a u čijem vlasništvu je hrvatska naftna kompanija. I tada i sada radilo se o prevari, što je potvrdio i Ured predsjednika RH.

Na meti prevaranata na društvenim mrežama našao se nedavno i Baby Lasagna

Lažne video snimke hrvatskog predsjednika pojavljuju se na Facebooku uglavnom kao plaćeni oglasi izmišljenih profila i vidljivo je da osnivač Facebooka Meta čini nedovoljno kako bi suzbio takve lažne oglase i pokušaje prevare građana, gdje se osim političara i menadžera vrlo često kao protagonisti pojavljuju i lažni intervjui poznatih pjevača, glumaca i novinara, o čemu je također već pisao i portal Direktno.

* Tekst je nastao u okviru projekta “Kako prepoznati govor mržnje, lažne vijesti i prikriveno oglašavanje?”, kojeg je financijski podržala Agencija za elektroničke medije sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.