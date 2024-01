Ines iz Ljubav je na selu isprovocirala gledatelje, evo što je izjavila: ‘Koji cirkus’

Autor: I.D.

Najdugovječnija kandidatkinja showa “Ljubav je na selu” nedavno je za RTL otkrila kakav muškarac mora biti da bi je osvojio. “Moj savršeni muškarac mora biti poseban. Ja sam cijeli život uvijek voljela i volim i danas posebne momke. Znači, definitivno mi je jako važna energija koja se dogodi između mene i dotičnog muškarca. Ako se između nas dogodi neka obostrana energija, onda recimo dotičnoj osobi dam šansu”, ispričala je Ines.

“Mene je ovaj show stvorio i na tome sam zahvalna. Bila bi apsolutna laž kad bih rekla da mi titula rekorderke ne laska, po tome se vidi moja upornost, moj čvrsti karakter – kad si odredim cilj, ništa me ne može spriječiti da ga ne ostvarim, nikada ne odustajem niti se predajem. To su ti kameni geni”, govori Ines i nastavlja: “Broj sedam mi je uvijek bio dobar broj, vjerujem da ću ući među tri djevojke koje idu na farmu i ako do toga dođem, ja ću već biti sretna tako da se nadam da ću uspjeti u svojim namjerama.”, rekla je Ines jednom prilikom.

‘E moja Ines, dok ti shvatiš…’

Gledatelji su odmah digli buru na društvenim mrežama. “I ona bi živjela na selu, koji cirkus”, “Savršen, a traži ga 6 godina”, “Žena je televizija u boji za većinu kandidata i kandidatkinja ove godine. Nju ne čujete da prostači, ne čujete da trača, ne radi spletke, a gledateljstvo toliko površno da komentira njen izgled, koji je odličan za te godine. Oblači se kako ona želi, a ne kako bi je drugi ukalupili. Ove muške komentatore nije vrijedno spominjati. Ines samo naprijed, kako je tebe volja, a ne kako selo kaže”, pisali su gledatelji.

“Žena puno traži, a što će ponuditi princu?”, “Ines kao da radi u elektrani”, “E moja Ines, dok ti shvatiš da nema “savršenog” kao ni “savršene”, bojim se da će biti kasno”, “Nema njoj pronalaska, kad ga dosad nije pronašla”, “Malo malo se neka zaljubi poslije emisije, samo Ines ljubav zaobilazi”, “Želje su jedno, mogućnosti nešto sasvim drugo”, “Kako vam se da reciklirati jedno te isto. Od cijelog serijala, voditeljica je žena vrijedna pažnje”, “Traži traži pa ćeš naći, sretno ti bilo”, komentiralo se na društvenim mrežama.

Podsjetimo, Ines je za sebe više puta rekla da je vesela, optimistična, iskrena i otvorena, ponekad tvrdoglava, obožava fitness, zdrav način života i modu, a kao jednu od svojih glavnih karakteristika ističe činjenicu da nikad ne ide ispod svojih kriterija. Kod muškaraca, kako kaže, prvo primijeti oči, posebno voli smeđe, a važna joj je obostrana energija, odnosno onaj prvi ‘klik’.









“Ako to osjetim, osobi odmah dam šansu. Vjerujem u sudbinu, prvi dojam i energiju. Ako toga nema, ništa me ne može nagovoriti da ikoga pustim blizu sebe, takva sam osoba”, otkrila je Ines.