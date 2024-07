Indira se razvodi od supruga Miroslava, objasnila je sve: ‘Osjećam potrebu da kažem’

Pjevačica Indira Levak jedno je od najkarizmatičnijih imena na domaćoj sceni. Njena eksplozivna osobnost svakom pojavom dolazi do izražaja, a njeni koncerti su među energičnijima u regiji. Osim po svojoj zavidnoj karijeri, medijima je poznata i po skladnom braku sa Miroslavom Levakom.

Međutim, čini se kako je bračnoj sreći nakon ipak došao kraj. Naime, pjevačica je na svom Instagramu putem priče fanovima obznanila da su ona i Miroslav nakon 11 dugih godina odlučili otići svatko svojim putem. Napomenula je da je odluka bila sporazumna, a svojom objavom je nesumnjivo donijela velik šok fanovima.

“Osjećam potrebu da kao javna osoba koja s vama svakodnevno dijeli poslovne i privatne trenutke, podijelim i ovu vijest. Moram vam objaviti da smo nakon jedanaest godina braka, Miroslav i ja donijeli zajednički odluku o razvodu. Dalje nastavljamo razvijati naše živote neovisno, ali kao dvoje ljudi koji se poštuju ostajemo poslovni partneri i prijatelji”, napisala je.

Razloge ne planira otkrivati

“Poštujući višegodišnji zajednički život i sve prekrasne zajedničke trenutke našeg braka, više izjava na ovu temu nećemo davati”, zaključila je. Time je jasno dala do znanja kako će dublji razlozi razvoda ostati između nje i uskoro bivšeg supruga, a njenim fanovima preostalo je samo nagađanje o tome što je dovelo do ovakvog raspleta.

Podsjetimo, Indira i Miroslav već su prije braka bili prijatelji. S obzirom na njenu osobnost, rijetke će iznenaditi činjenica kako je upravo ona povukla prvi potez u njihovoj vezi. Sve je započelo tijekom jednog ljetovanja u Šibeniku, a Indira je svojedobno pojasnila što ju je osvojilo kod njenog, kako ga je ona odmilja zvala, Mireka.









“Trebalo bi nam puno vremena i stranica da vam nabrojim sve osobine kojima me osvaja i čvrsto drži uz sebe, ali ako moram izdvojiti neke, to su poštenje, hrabrost, upornost i razumijevanje. Miroslav nikad ne odustaje, on je najvrjednija i najupornija osoba koju znam”, izjavila je. Udajom za Miroslava stekla je i posinka Roberta, koji je nedavno postao tata malenog Liama.