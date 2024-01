Indira otkrila kako je osvojila svog Miroslava: Divan mišićavi momak bojao se veze s njom

Karizmatična pjevačica Indira Levak u sretnom je braku sa suprugom Miroslavom Levakom, za kojeg se udala prije deset godina, a sada je otkrila kako je ona bila ta koja je učinila prvi korak, ali i da je njen Miroslav poprilično oklijevao oko susreta.

“Mi smo bili prijatelji prije nego što smo postali supružnici. Ali ja sam bila puno hrabrija kada je on u pitanju. Jest da je on velik, krasan i divan mišićavi momak, ali je bio jako stidljiv. Hvala ti, Bože, što sam ja napravila prvi korak”, prisjetila se Indira u intervjuu za Puls te otkrila kako je sve počelo na moru.

Pozvala ga na plažu, a on je strahovao od paparazza

“Sjećam se da sam ga pozvala na plažu dok sam bila na ljetovanju u Šibeniku, rekla sam mu: ‘Ajde, idemo se družiti, popiti kavu, popričati’. I odugovlačio je. Trebao je doći u 12 popodne, a došao je u sedam navečer. Rekao mi je: “Što sad da radim tamo. Ona je pjevačica, bojim se ako me paparazzi slikaju, što da kažem”. Evo, ljubavi, ne brini za paparazze, sad si moj doživotno (smijeh). Dakle, žene su hrabre i trebaju biti hrabre”, ispričala je i dodala da joj je jedina neostvarena želja majčinstvo.

Ranije je pjevačica progovorila o tome što ju je kod Miroslava osvojilo. “Miro i ja našli smo se u dosta turbulentnom razdoblju mog života u kojem je on pokazao da je pravi muškarac, i to onda kada je ženi pravi muškarac najviše potreban. Uvijek se prema meni odnosi zaštitnički i na tome sam mu neizmjerno zahvalna. Trebalo bi nam puno vremena i stranica da vam nabrojim sve osobine kojima me osvaja i čvrsto drži uz sebe, ali ako moram izdvojiti neke, to su poštenje, hrabrost, upornost i razumijevanje. Miroslav nikad ne odustaje, on je najvrjednija i najupornija osoba koju znam”, rekla je pjevačica za Story.

Inače, njen život nedavno je obogatio Liam, sin Mirinog sina, a pjevačica ne skriva oduševljenje novim članom obitelji.