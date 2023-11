Indira Levak se pohvalila posinkom, Hrvati ga se sigurno sjećaju zbog kultnog showa

Autor: I.D.

Pjevačica Indira Levak je već devet godina u skladnom braku s Miroslavom Levakom. Nedavno je na društvenim mrežama objavila sliku s Robertom Levakom, svojim posinkom. Pored fotografije na kojoj zajedno poziraju iz automobila, pjevačica je napisala “Maneken” uz emotikon srca.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Indira Levak Official (@indiralevak) Naime, Hrvati Roberta pamte po sudjelovanju u showu Nove TV, Farma.

‘Uz Indiru me najviše veže otac’

Roberto je 2018. sudjelovao u reality emisiji Farma i otkrio u kakvom je odnosu s očevom drugom suprugom. “Indira je jako vesela i energična osoba. Upravo onakva kakva je na sceni takva je i u privatnom životu. Uz Indiru me najviše veže otac, energičnost, smijeh i pozitiva”, rekao je tada.









Podsjetimo, Robert je u Farmi imao dvoboj koji je bio napet i neizvjestan do posljednjeg trenutka. Roberto Levak tada je izabrao dvoboj izdržljivosti, izdržaj na cijevi, no njegov protivnik Saša je, unatoč produžetku nakon deset minuta i dodatnom opterećenju s utegom od deset kilograma pokazao veću izdržljivost i izborio svoj ostanak na farmi. “Dragi moji, volim vas sve. Što je, tu je, umro sam skoro tu! Budite pametni, iskreni jedni prema drugima. Idite dalje i dogurajte do finala!“ poručio je Roberto nakon što je izgubio dvoboj i za gazdu u idućem tjednu postavio Juricu.