Indira Levak priznala što ju živcira kod supruga: ‘Da vam navedem sve osobine’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Pjevačica Indira Levak jedno je od najkarizmatičnijih imena na domaćoj sceni. Njena eksplozivna osobnost svakom pojavom dolazi do izražaja, a njeni koncerti su među energičnijima u regiji. Osim po svojoj zavidnoj karijeri, medijima je poznata i po skladnom braku sa Miroslavom Levakom.

Par je u braku već 10 godina, a koliko je zaljubljena pokazuju Indirine romantične objave na društvenim mrežama. Unatoč svemu tome, pjevačica je priznala kako i oni ponekad imaju svoje razmirice. U razgovoru za medije otkrila je i što je kumovalo nedavnoj prepirci sa suprugom, koja nije dugo trajala.

“Danas smo imali veliku raspravu jer uređujemo jedan lijepi stan, a ja se inače bavim i dizajnom pa je promjenio moju zamisao pa sam bila jako ljuta. Onda je rekao, onako tipični Ovan: ‘Evo gle danas cijeli dan radim i ti me nisi nijedom riječju pohvalila!’ “, opisala je Indira u razgovoru za Story.

Njena potpora i stijena

“Ja sam rekla: ‘Pohvaljujem te, ali si mi izmjenio moju ideju i to mi se ne sviđa!’. Ali, nakon pet minuta šaljemo si lijepe porukice, on je moja potpora, on je moja stijena. Uz mene je, tu ga osjećam”, dodala je pjevačica. Ranije je priznala kako i ona zna biti namrštena, ali to zadržava u svoja četiri zida ‘kada je muž naživcira’.

Podsjetimo, Indira i Miroslav već su prije braka bili prijatelji. S obzirom na njenu osobnost, rijetke će iznenaditi činjenica kako je upravo ona povukla prvi potez u njihovoj vezi. Sve je započelo tijekom jednog ljetovanja u Šibeniku, a Indira je svojedobno pojasnila što ju je osvojilo kod njenog, kako ga ona odmilja zove, Mireka.

“Trebalo bi nam puno vremena i stranica da vam nabrojim sve osobine kojima me osvaja i čvrsto drži uz sebe, ali ako moram izdvojiti neke, to su poštenje, hrabrost, upornost i razumijevanje. Miroslav nikad ne odustaje, on je najvrjednija i najupornija osoba koju znam”, izjavila je zaljubljena pjevačica. Udajom za Miroslava stekla je i posinka Roberta, koji je nedavno postao tata malenog Liama.