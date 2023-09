Indira je u Zagreb došla ‘s Božjom pomoći’ i koferom, ne biste vjerovali tko joj je bio susjed

Nekadašnja članica grupe Colonia i jedna od najomiljenijih i najdinamičnijih žena u glazbenoj industriji, Indira Levak, jednom prilikom je otkrila kako su započeli njeni glazbeni dani.

Indiru je hrvatska javnost upoznala početkom 2000-ih, kada je vladala hrvatskom dance scenom u grupi Colonia. Njen energičan duh obožavale su, i dalje obožavaju, sve generacije ljudi. Njezine pjesme su izvor inspiracije za mnoge žene koje crpe snagu iz njenih stihova, osobito otkada nastupa samostalno pod nazivom Indira Forza.

Hrvatska Tina Turner

Naime, posljednjih godina Indira gradi uspješnu solo karijeru, izrađuje namještaj i renta apartmane. Slušateljima Happy FM-a je početkom ove godine otkrila i kako je prvi automobil kupila od frontmena Prljavog Kazališta, Jasenka Houre, te kako joj je želja imati birtiju u kojoj će ljudi piti na dug, a prisjetila se i svog dolaska u Zagreb.





“Colonia je glazbena obitelj koje je trajala više od 20 godina. Kao i u svakom normalnom braku tako je i u obitelji Colonia došlo do zasićenja, moglo bi se tako reći. Bila sam nedavno u Sloveniji, tamo me zovu Colonia, oni misle da se ja tako zovem. I solo i grupna karijera imaju svoje prednosti i mane”, započela ja tada Indira.

“Samostalna karijera mi je novo iskustvo, izašla sam iz zone komfora, sada je sve na meni. Iza sebe imam dva samostalna albuma, ‘Valkira‘ i ‘Atlantida‘. Ponosna sam što sam za prvi solo album bila nominirana za Porina. Sada ispunjavam sama sebi želje, ostvarujem se i kao tekstopisac. Udaram na sve strane, ja sam žena koja se ničega ne boji.

Samostalna karijera je avantura u kojoj uživam. Ima još žara i vatre u meni. Ono što mi je stvarno želja je napraviti koncert u zagrebačkoj Areni i o tome promišljam već dulje vrijeme", nagovijestila je popularna pjevačica.









‘S 18 godina sam napustila roditeljski dom’

Prisjetila se tada Indira i svojih početaka u devedesetima, kada su stvari još bile u svojim počecima. Prvi put se Colonia predstavila publici na Vinkovačkom radiju, gdje je njihov koncert u Đakovu najavljivala pjevačica Ella.

Na radiju je tada radio Boris Đurđević, koji je kasnije pisao pjesme za Coloniju. Dogovorili su se da će izvesti svoju pjesmu dok se Ella presvlači. Tako su nekoliko puta za redom izveli pjesmu ‘Nek vatre gore sve’, i tada su shvatili da privlače pažnju publike. Odlučili su napustiti Slavoniju i preseliti se u Zagreb, gdje su se stvari počele razvijati.

“Četiri godine sam radila kao državni službenik i šefu rekla: ‘Šefe, ja vam tako volim glazbu‘ na što joj je on uzvatio – ‘ali, Indirice, ali mi tako tebe volimo, evo ti šest mjeseci neplaćeno, ako ti krene, krene, ako ne, ti se nama vrati, a ostalo je povijest.‘

U Zagreb sam došla s jednim koferom, apsolutno ne poznajući grad. Ja sam bila mali dotepenac, prepuštena sama sebi i izgubljena u Zagrebu. S 18 godina sam napustila roditeljski dom i od tada sama zarađujem”, otkrila je.

“Prvo su mi društvo bili svi zagrebački konobari. Uzela bih novine pod ruku, sjela na tramvaj, pila kave, razgovarala s konobarima i molila Boga: Dragi Bože, daj mi koncerata samo da mogu platiti stanarinu, ne moram ni jesti.

Prvi susjed mi je bio Jasensko Houra, on bi s cigaretom dolazio kod nas i rekao nije to ni tako loše, bio nam je mentor, i bili su jako sretni s nama. Houra mi je prodao i auto, prve novce sam dala, Mercedes A klasa, rekla sam sebi tada da sam uspjela. Srela sam Houru nedavno i rekao je kud sam ti prodao taj auto, baš je bio dobar”, prisjetila se tada pjevačica.

‘Boli me kičma, disk mi je iscurio’

Inače, osim glazbe Indira se bavi i dizajnom namještaja i turizmom, a u budućnosti bi voljela imati svoj ugostiteljski objekt u kojem će ljudi piti na dug.

“Dizajn me opušta i on je moja druga ljubav, ja sam vizionar, a suprug sve to realizira, to mi je ispušni ventil. Pravimo sve, krevete – Ti da bu dibu da, baš su izdržljivi, imamo ih u apartmanima, imamo i konzole, fotelje. Sve je deluxe proizvodnja”, otkrila je.

“Prihvatila sam muževljev savjet da ne držim sva jaja u istoj košari i ulažem u budućnost, da imam lijepu starost. Boli me kičma, disk mi je iscurio. U koroni sam jednoj ženi čak bila i dostava, odnijela sam tegle koje je naručila, skuhala mi je kavu, nije mogla vjerovati da sam to ja, rekla je da sam baš normalna”, našalila se pjevačica.

“Gosti kada dođu, gledaju jesam li to ja, a ja kažem – jesam brate. Pitam ih koliko ih je, imaju li dovoljno ručnika, što im treba i tako. Trebala sam imati i beach bar, ali se zakomplicirao s papirologijom pa ću to ostaviti za neka bolja vremena.

Meni je san u Galovcu pored Bjelovara, gdje nam je proizvodnja namještaja, imati birtiju. Kada ovi vrijedni ljudi idu iz polja da im ja vičem – ‘Đuro, dođi na rakijicu, platit ćeš kada budeš imao‘, pa ga ja upišem u tekicu, da piju na veresiju”, rekla je u ožujku Indira za Happy FM.