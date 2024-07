Indira ima primamljivu ponudu, a obožavateljicu ključan detalj baš ražestio: ‘Zašto’

Poznata hrvatska pjevačica Indira Levak, bivša članica grupe Colonia, koja sada nastupa kao solo izvođačica pod imenom Indira Forza, pokrenula je zanimljiv projekt koji je izazvao veliku pažnju među fanovima. U suradnji s jednom stranicom, Indira traži mladog trap izvođača koji će s njom snimiti duet, pružajući tako priliku talentiranim glazbenicima da se probiju na sceni.

“Otvorena prilika za mladog trepera za duet s Indirom Levak! U suradnji s našom legendarnom pjevačicom Indirom Levak ex Colonia, tražimo talentiranog mladog trepera koji će snimiti duet s njom! Ova prilika je otvorena isključivo mladim traperima koji žele ostvariti suradnju s jednom od najvećih imena hrvatske glazbene scene,” stoji u objavi koja je brzo prikupila mnogobrojne komentare i prijave.

Objava objašnjava korake prijave te do kojeg datuma ih mladi trap izvođači moraju dostaviti. Ispod objave pratitelji su označavali svoje prijatelje, potičući ih da iskoriste ovu jedinstvenu priliku. “Prijavite se!”, “Sad je tvoja šansa”, neki su od poruka pratitelja svojim prijateljima. Jedan od komentara na objavu dotaknuo se i spolne tematike, gdje je jedna pratiteljica upitala: “Zašto mora biti lik?”, otvarajući raspravu o rodnoj ravnopravnosti u glazbenoj industriji.

Indirina bogata karijera

Indira je u Coloniji pjevala od 1996. do 2017. godine, a nakon što je započela solo karijeru, ostvarila je brojne uspjehe. Njeni koncerti diljem Hrvatske, ali i u ostatku regije, redovito su rasprodani. Četiri godine je nastupila na Dori s pjesmom “You will never break my heart” i zamalo otišla na Eurosong. Neki od njezinih hitova uključuju “Dođi”, “Dva luđaka”, “Greška mog života”, a album prvijenac “Valkira” izdala je 2018. godine, dok je četiri godine kasnije izbacila “Atlantidu” s devet novih pjesama.

Indira je posebno ponosna na svoju suradnju s Dženanom Lončarevićem. “Na prvo slušanje oduševila me energija, tekst i glazba koju potpisuju Neno Ninčević i Miroslav Buljan. Rekla sam ovo je moja pjesma i želim je otpjevati, ali sam jednako tako osjetila da je to duetska pjesma. Nakon konzultacija i kraćeg razmišljanja zaključili smo da u pjesmi želimo Dženana Lončarevića.”

“Vrhunskog pjevača, kolegu, čovjeka koji osjeća i živi glazbu. Sretna sam što je čim je čuo pjesmu pristao na duet i što su se naši glasovi tako dobro stopili u ovoj pjesmi. Jako sam ponosna na našu suradnju i jedva čekam čuti reakcije publike diljem regije, želim da ju zapjevamo zajedno na koncertima,” rekla je Indira uoči premijere u prosincu.