INCIDENT NA PLAŽI! Jacques napadnut zbog debljine: U emotivnoj poruci otkrio s čime se zapravo bori cijeli život!

Hrvatski pjevač Jacques Houdek sinoć je objavio poduži status na Facebooku u kojemu je progovorio o svojoj borbi s kilogramima. Pjevač je odlučio otvoriti ovu temu nakon što su ga, kako kaže, posramili nepoznati ljudi na plaži od kojih je jedna osoba bila u invalidskim kolicima.

“A sad ćemo se malo uozbiljiti. Ok? Mislim da je krajnje vrijeme da ozbiljno popričamo o debljini i o odnosu društva prema pretilim ljudima. Govorit ću o ovoj problematici, čini mi se, sve više, sve glasnije. Govorit ću u svoje, ali i u ime svih mojih debelih prijatelja, znanih i neznanih. Mislim da na tako nešto imam potpuno pravo; biti glas za sve nas koji smo se eto, sram nas bilo, “usudili” postati i biti debeli. Vjerujem da o tome moram govoriti jer osjećam odgovornost, kao pretpostavljam najpoznatija pretila osoba u regiji, a i kao netko tko živi taj život, cijeli život. Kao netko tko se itekako ostvario i u privatnom i u poslovnom smislu, unatoč prognozama da zbog debljine sve to ja nikako neću uspjeti… I naposljetku, kao netko tko se oduvijek bori s tom bolešću. Da, bolešću. Pretilost je BOLEST. Zapamtite to, odmah na startu, da vas opali kao šamarčina s Jacquesovim potpisom svaki put kad se odlučite narugati nekome tko nije “predivan i vitak kao vi”. Zamisli, hahahhhha, ima debelo dupe, hahah ima trbušinu… To je baš jako smiješno. Zamisli”, započeo je Jacques.

“Sve nas, koji imamo problem s prekomjernom težinom, osuđuje se i ponižava do te mjere da sam potpuno uvjeren kako je danas daleko najveća “sramota” upravo – biti debeo. Mi smo, ustvari, u tolikoj mjeri stigmatizirani, da je to postao pravi pravcati mobbing. Osim klasičnog sprdanja na naš račun, tu se odmah tako olako i na prečac donose zaključci o našem zdravlju, bez da nam je itko napravio osnovne krvne pretrage ili pregledao nas – svi su stručnjaci, doktori, eksperti koji sve vide. A ne vide npr cigaretu u svojim ustima. Ne vide one litre alkohola koji su u sebe nalijali za vikend. Ne vide svoje probleme. Vide debljinu i s gađenjem ustvrđuju da je ta osoba lijena, neuspješna, nesretna… Predrasuda, u punom smislu te riječi. E pa, ja nisam ni lijen, ni neuspješan, ni nesretan. A kad bih odlučio objaviti rezultate svojih opširnih pretraga vjerujem da bih posramio mnoge. Da sam, Bogu hvala, zdrav i da možda čak imam sve vrijednosti bolje od vas, što biste onda rekli? Da mi je šećer 5.3? Da nemam baš niti jedan kolesterol povišen? Da, upravo je tako. No, ja ipak imam svoju dijagnozu, a zove se inzulinska rezistencija”, kazao je pjevač.

“Više o tome pisat ću nekom drugom prilikom. Za sada ću samo ukratko, onako laički reći da se upravo zbog svoje genetike cijeli život borim s kilama, a inzulinska rezistencija je učinila dodatni problem, da moj probavni sustav uđe u neku vrstu lockdowna, pa se stoga, nažalost, prekomjerno debljam. Strahovito lako dobijam kile, a teško gubim na kilaži. Svemu tome svakako nije pomogao moj tempo i neuredan način života, nomadski, vječno na putu, nikada u nekom ustaljenom ritmu. No, da ne ispadne da se sad tu nešto opravdavam, naprotiv… Ja preuzimam potpunu odgovornost za sebe i za svoj život. Borac sam, borim se s tim cijeli život, borit ću se i dalje. I nikada neću odustati od sebe. Nikada”, napisao je.

“No, to ne znači da mogu tolerirati ovakav način tretmana u društvu. Nemam više strpljenja za bilo kakve predrasude i nasilje. Dosta bi bilo! Potrebno je educirati sve one ljude koji prema debljini imaju strahovite predrasude. A ima ih… ima vas… nemate pojma koliko. Nažalost… Ne znate – jer se s takvim problemom naprosto nikada niste susreli. Imate dobru genetiku, probavu… Pa, krenimo s edukacijom; lekcija prva kaže ovako nekako; SRAM VAS BILO SVE KOJI NA NAS GLEDATE S PREDRASUDOM! Zapamtili? Eh, sad će se javiti neki od vas i komentirati da smo si sami krivi, jer vi radite na sebi, a mi lijenčine ne…. Pa eto, ruku na srce, mnogi od vas mukotrpno radite da biste bili vitki. Istina. I svaka vam čast. Tu je i puno odricanja, vježbanja, pravilna prehrana… No, istini za volju – ipak je najveći broj onih koji i ne trebaju puno raditi na sebi, naprosto su – prirodno vitki, skladni. Ne vježbaju, jedu i piju što god i kad god žele… Jasno da ne razumiju kako je to kad se sve “prima”… I tu se onda rađa problem, tu se stvara predrasuda”, dodao je.

“Društvo u kojem danas živimo doista je licemjerno – “olfo” smo svi jako tolerantni. Imamo razumijevanja za baš sve moguće društvene različitosti, jer nas je netko ipak na sve te različitosti naviknuo, educirao nas da ih prihvatimo. U realnosti, neki su ih stvarno prihvatili, a neki samo glume da je tako. Pa tako “znaju” da nije u redu rugati se nekom tko je “drugačiji”. To smo dakle savladali. Pa idemo onda sada još samo savladati da postoje i debeli ljudi. Uvijek su postojali i uvijek će ih biti. Idemo to konačno prihvatiti. Pa da svi zajedno ljepše i skladnije nastavimo živjeti naše živote u miru. Hvala”, zaključio je.