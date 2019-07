Impresije o moru

Autor: Dnevno/M.T.

Otvorenje izložbe Tonija Belobrajdića održat će se u četvrtak, 18. srpnja 2019. u 20,30 sati, u Galeriji Toš, Punat. Izložba ostaje otvorena do 7. kolovoza.

Kako ističe Jasna Rodin o umjetnikovim radovima: “U sjaju vode nalazi se spektar, razliveni trag boje koju oblikuje vješt potez kista Tonija Belobrajdića, umjetnika koji vrlo suptilno i lagano prenosi stvarnost u njezin treperavi, poetski pandan, odraz na papiru. Neposrednim promatranjem motiva, primorskih gradova, brodova i ljudi i kasnijim prisjećanjima na krajolik on stvara eteričan svijet odabranih tonova, plavetnih i bajkovitih. Slikarskim razigravanjem pronalazi posebnosti i impresije pričajući potezom o sjaju morske površine, tamnim sjenama ljetnih vizura ulica, kamenim trgovima prošlosti i ljepoti. Promatrajući pažljivije nerijetko možemo zamijetiti apstraktne oblike sjena ili odraze koji svojom mekoćom pružaju svojstvenost i dubinu gradeći tako laganu i zračnu atmosferu slike. Između raznobojnih kapi izranja bjelina podloge sakupljajući i osvježavajući prizor svojom neposrednom i istančanom pojavnošću. Jer iako vrlo jasnih i konkretnih naznaka, motive čine eteričnim upravo atributi promjena kojima oni svjedoče. To su nježni tonovi ranojutarnjih izmaglica, nemirni ritmovi na površini mora, modre daljine i siluete ljudi… Specifičan dodir elemenata posebno je mjesto vizualne senzacije i umjetnik u njima nalazi poticaj za razradom i razmišljanjem te oni postaju sklad boja, jedinstvo harmonije tonova koji se izmjenjuju, prelijevaju, postepeno prodirući jedna u drugu.



Lakog i brzog crteža, svijetlog i lirskog kolorita motivi zrače puni pozitivne energije, ispunjeni svakodnevnim ritmom aktivnosti. Na moru se izvlači mreža, u sjeni prolaznici, a zgrade, mostovi, jedra i stabla otvaraju se pogledu i suncu. Taj svijet u dodiru pojavnosti raste neovisan, u njemu umjetnik uspijeva vješto i znalački predočiti i opisati prirodu prenoseći na list papira svu ljepotu i poetiku podneblja.



Ovaj ciklus krajolika, figurativnog ozračja dokaz je studioznog i meditativnog karaktera autora, a nastaje na tradiciji klasičnih majstora akvarela u kojima primat ima boja, perspektiva kao i odnosi svjetla i sjene. On predstavlja dio njegovog cjelokupnog opusa, ali se na neki način i izdvaja svojim intimnim i narativnim svojstvima. Kroz njega Toni Belobrajdić pruža uvid u nešto osjetilno i nježno, unoseći prepoznatljivo on gotovo nagonski, uspostavlja ravnotežu između subjektivnog doživljaja, realnog motiva i same likovne strukture iznimnog i estetski dominantnog umjetničkog djela. Znalački pristup potvrda je kvalitete koja svojom suštinskom estetikom zrače i osvaja naglašavajući vrsnost rukopisa i slikarsku autentičnost.”