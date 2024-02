Imao je brojne ljubavnice, tri braka i 11 djece, a priznao je i veze s muškarcima

Autor: I.D.

Glumac Marlon Brando jedan je od najvećih zavodnika, ali i glumaca u povijesti Hollywooda. A njegova je životna priča više nego zanimljiva. Ovaj Oskarovac legenda je Hollywooda, jedan od onih muškaraca koji su ostali zauvijek upisani u srcima milijuna žena, ali i vrhunski glumac koji je bio kontroverzan jednako koliko i šarmantan.

Brando je zasigurno jedan od onih glumaca 20. stoljeća koji je ostao upamćen po svojim ulogama u hitovima “Tramvaj zvan čežnja”, “Kum” i “Posljednjem tangu u Parizu”.

Američki filmski institut proglasio ga je četvrtom najvećom muškom zvijezdom svih vremena, a osim sjajne karijere ovaj se zavodnik može pohvaliti i doista turbulentnim životom koji je vrvio kontroverznim situacijama.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Marlon Brando Estate™ (@marlonbrando)









Brandovo burno djetinjstvo

Brandov život od samog je početka bio neobičan i nikako se ne bi moglo reći da je odrastao u tradicionalnoj obitelji. Njegovi su se roditelji razveli kada je imao 11 godina, no nikada se nisu prestali voljeti pa su se kasnije ponovno pomirili. Takva neobična situacija ostavila je posljedice na Branda jer se stalno selio i nikada nije bio sto posto siguran jesu li mu roditelji u tom trenutku zajedno ili ne.

Brandova majka bila je talentirana žena puna ljubavi, ali borila se s alkoholizmom te je za vrijeme svojih prekida s Brandovim ocem novac zarađivala u lokalnim kavanama radeći kao prostitutka. Također je bila amaterska glumica koja je glumila u lokalnom kazalištu, a pomogla je i mladom Henryju Fondi da otpočne svoju karijeru.

I Marlonov otac i sestre bili su umjetnički nadareni, pa se tako slavni glumac može pohvaliti s obitelji punom fotografa, glumaca, slikarica i glazbenika. Brandovo burno djetinjstvo završilo je tako da nikada nije završio srednju vojnu školu u koju je upisan i to je sam odlučio. Nije mu se svidjelo pokoravati zapovijedima drugih, pa je jednom prilikom zapovjedniku nešto oštro odbrusio te su ga zbog toga izbacili iz škole. Kasnije je sam odlučio da se neće školovati jer je zaključio da formalno obrazovanje ionako nema smisla.









Brando je stekao planetarnu slavu i postao prva zvijezda Hollywooda

Odselio se u New York i pohađao razne glumačke škole, otac ga je uzdržavao, a mladi glumac u nastajanju opijao se, izlazio i radio na svojim glumačkim izvedbama. Ipak, ponovno je zbog svog lošeg i drskog ponašanja završio na ulici kada ga je škola Sayvilleu odlučila izbaciti iz svog programa. Ništa to Brandu nije značilo jer je već nakon nekoliko mjeseci dobio svoju prvu ulogu na Broadwayu, a kritičari su ga opisali kao najperspektivnijeg glumca tadašnjice.

Sa samo 24 godine, Brando je stekao planetarnu slavu i postao prva zvijezda Hollywooda. Film “Tramvaj zvan čežnja” i Brandova gluma u njemu opisani su kao revolucija u američkoj kinematografiji jer takva izvedba do sada nije bila viđena. Za tu je ulogu bio nominiran za Oscara u kategoriji najboljeg glumca, a taj uspjeh ponovio je i sljedeće tri godine zaredom.

Njegovih prvih pet monumentalnih uloga promijenilo je način glume u Hollywoodu. Osim ogromnog talenta, Brando je izgradio i karizmu zločestog dečka, što je savršeno odgovaralo nadolazećoj rock and roll eri popularne kulture. Tako je Elvis Presley priznao da je u svojim počecima imitirao Brandov stil.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Marlon Brando Estate™ (@marlonbrando)

Uloga u Kumu mu je bila prekretnica

Brandova pojava zračila je seksepilom u kojoj god ulozi bi se pojavio, pa je diljem svijeta osvojio milijune ženskih srca. Šefovi kina prisjećali su se kako su na rasprodanim matinejama djeca trčala gore-dolje po dvorani imitirajući zvuk motora s filmskog platna dok su im majke sjedile zapanjene Brandovom pojavom. Taj slavni buntovnik bez razloga, njegovao je kulturu koja je uključivala opake motocikle, kožne jakne i jeans traperice, kao i karakterističan “frajerski” hod po kojem je prepoznatljiv.

Svog prvog Oscara nakon mnogih nominacija Marlon je dobio za svoju ulogu u filmu “Na dokovima New Yorka” 1954., a nakon tog trijumfa nastavio je glumiti u mnogim slavnim filmovima, no njegova je gluma pomalo, prema riječima kritičara i povjesničara filma, izgubila pravac.

Uloga Vita Corleonea u “Kumu” iz 1972. označila je prekretnicu u njegovoj karijeri i ponovno ga lansirala u zvjezdanu orbitu s novom energijom, a za tu je ulogu osvojio i svog drugog Oscara. Nakon “Kuma” uslijedio je i najkontroverzniji film Brandove karijere, “Posljednji tango u Parizu”. Taj je film bio zabranjivan zbog svoje eksplicitne erotske naravi, a mnogo se pričalo i o kultnoj sceni analnog seksa i uloge maslaca u njoj.

Zbog ovoga je dobio honorar od milijun dolara

Bilo je tu optužbi o silovanju, pričalo se da su glumci imali odnos na setu te da glavna glumica Maria Schneider uopće nije znala kakve će sve scene film uključivati. Ipak, to se filmsko ostvarenje danas smatra legendarnim i zbog svoje teme i zbog kvalitete izvedbe.

Nakon “Posljednjeg tanga u Parizu” Branda više nije bilo briga za prohtjeve producenata – sve si je mogao dopustiti. Tako je za ulogu pukovnika Kurtza u “Apokalipsi danas” dobio honorar od milijun dolara, trebao se pojaviti mršav i pripremljen, a došao je predebeo, nije ni pročitao scenarij, a cijeli je film isključivo improvizirao odbijajući naučiti svoje rečenice.

Nakon snimanja tog filma njegova težina postala je jedan od presudnih faktora u izboru uloga. Buran poslovni život pratio je i buran privatni život. Brojne romanse, brojna djeca i preljubi, kao i stalni izljevi agresivnosti ostavili su Branda zauvijek upisanog u povijest Hollywooda kao jednog “najzločestijih” dečki crvenih tepiha.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Marlon Brando Estate™ (@marlonbrando)

‘I ja sam također imao homoseksualnih iskustava’

Navodno je Brando dugo godina ljubovao s Marilyn Monroe, kojoj se jedne godine pojavio u hotelskoj sobi i navodno nije iz nje izišao čak tri puna dana. “Kao i mnogi muškarci, i ja sam također imao homoseksualnih iskustava, te se toga ne sramim”, rekao je Brando jednom prilikom, a kasnije se njegova izjava i potvrdila. Glumac je bio u ljubavnoj vezi s pjevačem Bobom Dylanom, a imao je i dugogodišnjeg ljubavnika Wallyja Coxa.

“Da je Wally žena, oženio bih ga te bismo živjeli dugo i sretno”, rekao je glumac. Nakon što je Cox umro, Brando je čuvao njegov pepeo 30 godina, a razasut je skupa s njegovim. Coxova treća žena to je otkrila tek kad je Brando dao intervju Timeu. Htjela ga je tužiti, ali njezin odvjetnik nije htio prihvatiti slučaj.

Godine 1957. oženio je glumicu Annu Kashfi, s kojom je ostao u braku do 1959. Anna je čula da Brando voli egzotične žene, Indijanke, pa se cijelo vrijeme i predstavljala kao krasotica indijanskog podrijetla – a zpravo je bila Irkinja i katolkinja. Kada je Brando to otkrio, odmah je tražio razvod. No u braku s lažljivicom dobio je sina Christiana.

Brando je umro u dobi od 80 godina

Uskoro je na red došla i njegova druga žena, Movita Castaneda, sedam godina starija meksička glumica. Razveli su se nakon dvije godine. Njegova treća žena bila je ljepotica s Tahitija, Tarita Teriipa, koja je glumila Brandovu ljubav na setu filma “Pobuna na brodu Bounty”. Tarita je bila 18 godina mlađa od Branda, a u desetogodišnjem braku rodila mu je dvoje djece. Brando je za nju jednom prilikom rekao kako ju je volio jer je bila “priprosta i naivna”.

Brando je ukupno imao petero biološke i još šestero posvojene djece. No njegova obiteljska idila nije postojala. Brandov najstariji sin Christian bio je vrlo problematičan, a u svibnju 1990. ubio je ljubavnika svoje polusestre Cheyenne. Proglašen je krivim za ubojstvo s predumišljajem i osuđen na 10 godina zatvora. Eksces je jako pogodio Branda, koji je u medijima imao nesuvisle izjave o tome kako bi je “iznevjerio vlastitog sina”.

Tragedija je bila potpuna 1995., kad se Cheyenne, rekavši kako je još u depresiji zbog Drolletove smrti, objesila na Tahitiju u dobi od 25 godina. Brando je s godinama i sam postajao sve problematičniji i problematičniji, a njegova debljina plijenila je pažnju Hollywooda.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Marlon Brando Estate™ (@marlonbrando)

Sukobljavao se s redateljima, glumcima, odbijao je učiti svoje rečenice, tukao se i opijao, no smatrali su ga duhovitim i plemenitim, pa mu se štošta opraštalo. 1. srpnja 2004. Brando je umro u dobi od 80 godina od posljedica dijabetesa i raka. Kremiran je, a njegov pepeo rasut je na dva mjesta. Dio pepela rasut je na Tahitiju, a dio u Dolini smrti.