‘IMAO BIH LIJEP STAN I ŽENU!’ Objavili pismo koje je napisao Tony Cetinski u osnovnoj školi: Tada je otkrio najveću želju

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Iza sebe ima čak trinaest studijskih albuma i nebrojeno mnogo hitova. Osvojio je čak osam nagrada Porin, a prije tri godine dobio je i ‘Večernjakovu ružu’. Već od najranije dobi znao je koji mu je životni poziv, pa se tako Tony Cetinski odlučio krenuti očevim stopama i baciti se u glazbene vode.

Punim imenom Anthony Cetinski, ovaj pulski pjevač potječe iz glazbene obitelji – otac Mirko je 60-ih godina bio uspješan pjevač, a i brat Matteo je u 90-ima ostvario glazbenu karijeru. Danas je Tonyju 54 godine, a povodom rođendana izdavačka kuća Hit Records na Facebooku je objavila emotivan video u kojem se vide i dijelovi pisma koje je Tony napisao u osnovnoškolskoj dobi.

‘Što bih želio biti kad odrastem’





“Ja bih želio biti pjevač. Na to sam se odlučio vidjevši kako moj tata kao pjevač putuje u mnoge gradove, pa sam i ja to poželio biti. On ima mnogo prijatelja. Ja bih htio da me svi prijatelji vide na televiziji kao mog tatu. Želio bih biti poznat i imati mnogo prijatelja. Svi koji bi me gledali na televiziji ili slušali moje ploče pisali bi mi pisma. Imao bih lijep stan i ženu. Želio bih da se moja grupa zove ANELIDI,” napisao je između ostaloga mali Tony.

Uz dio pisma u video su objavljene i fotografije slavnog pjevača iz najranije mladosti na kojima stoji pored brata Mattea i oca Mirka, što je posebno dirnulo njegove fanove. Mnogi se, čini se, slažu da današnji Cetinski jako sliči tom malenom dječaku s fotografija.

U intervjuu s Tonyjem ranije ove godine saznali smo kako u svojoj bogatoj karijeri ne bi ništa mijenjao, te da sebe nikada ne bi svrstao u vrh domaće glazbene scene. “Kad bih bilo što mogao mijenjati, onda ne bih bio ovaj, nego neki drugi Tony. Tako da uzalud sve. Mislim da je svatko od nas Bogom dano biće i nikada se nisam smatrao posebnijim ili vrijednijim, a kamoli većim od nekog drugog.”

Podsjetimo, Tony je nedavno izdao spot za pjesmu ‘Ima nešto’, u kojem je malo izašao iz svoje komfor zone i obožavateljima donio nešto svježe i energičnije. “Volim ritam i atmosferu koju ova priča ima. Ono što me također iznimno raduje je video spot, za koji su ovoga puta bile zadužene ‘Sestrice‘, predvođene redateljem Lukom Sepčićem,” izjavio je tada Tony. Ne sumnjamo da će nas ovaj talentirani pjevač i u budućnosti nastaviti oduševljavati.