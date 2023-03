‘IMAM OSJEĆAJ DA LJUDIMA SMETA MOJ HENDIKEP’: Zdravko Škender otvorio dušu: ‘Smrt sina me dotukla’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Šibenski glazbenik Zdravko Škender (71) progovorio je o životnim nedaćama koje su ga pogodile. Ostao je bez majke, brata, no najviše ga je pogodio gubitak sina Tomislava, koji je preminuo prije dvije godine.

“Tuku me životne nevere i bure, no najviše me pogodila smrt sina Tomislava. To me dotuklo. Tko to nije osjetio, ne može shvatiti. To je rana koja je uvijek sa mnom i nikad neće proći. No, glazba me izliječila, to je moja hrana kojom liječim sve teškoće koje me prate u životu. Mogu reći da se ponekad divim sam sebi, no idem dalje s vjerom u Boga”, rekao je u razgovoru za Večernji list.

Komentirao je i pogoršanje financijske situacije što ga je zahvatilo zbog pandemije koronavirusa i nemogućnost rada.





“U koroni je sve stalo, a ja ionako kod nas nemam puno nastupa, dok me u Sloveniji obožavaju. Ne znam zašto je to tako. Srbi, recimo, imaju Sašu Matića koji je isto hendikepiran, a oni se ponose njime. Imam osjećaj kao da ljudima u našoj domovini smeta moj hendikep, umjesto da gledaju kvalitete koje imam. Pjevač sam koji je osvojio nagrade publike i struke na svim važnijim festivalima i imam puno hitova, a opet me nema puno po medijima pa me često pitaju pjevam li još uvijek”; otkrio je.

Škender je u mladosti bio talentiran nogometaš s mogućom velikom karijerom, no sve se promijenilo 1980. godine kada je doživio prometnu nesreću zbog koje ima invaliditet, a kaže glazba ga je spasila od depresije.

Inače, Škender je nedavno predstavio novu pjesmu predstavio novu pjesmu ‘Ludi dani, lude noći’, a želja mu je ponovno se pojaviti na Splitskom festivalu i pronaći životnu partnericu.