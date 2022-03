‘IMALI SMO PUNO ZAJEDNIČKIH PRIJATELJA’ Bivša supruga Filipa Ude nakon dvije godine prekinula šutnju o njihovom razvodu

Autor: T. P.

Ana Ude, bivša supruga hrvatskog gimnastičara Filipa Ude, preselila se s kćerkom Evom iz Čakovca u Zagreb te po prvi puta progovorila o njihovom odnosu i budućim životnim planovima.

‘Mogu samo reći da sam u jednom sretnom i zdravom odnosu i da se nadam da će tako ostati. Za sada je sve super, malo sam se zacrvenila. Imali smo puno zajedničkih prijatelja pa je bilo neminovno da se sretnemo, ali sreli smo se u kafiću. U super smo odnosima Filip i ja, još uvijek najbolji prijatelji. Kao što smo bili i prije’, izjavila je Ana za RTL.

Do bračnog kraha Filipa i Ane došlo je prije manje od dvije godine, a Ana za medije nije htjela ništa komentirati. Ovo je prvi put da se oglasila o svom bivšem suprugu te je istaknula da trenutno ima novu ljubav.

Inače, Ude je u procesu profiliranja sebe kao Instagram influencerice za područje lifestyle-a, make up-a, zdrave prehrane i mode.

‘Moj Instagram nije nastao u težnji da to postane moja profesija ili moj biznis. Zbog pandemije sam počela biti aktivnija u smislu toga da mi to sve više postane profesionalan segment života tako da se trudim koliko god mogu, a opet da to nije previše lažno i isforsirano. Da je to dalje moj normalan život i da ga, eto koliko mogu, popratim da ga i vi vidite’, rekla je.

Na kraju intervjua je istaknula da joj se više sviđa život u Zagrebu nego Čakovcu, iako ga zbog pandemije nije iskusila do kraja.