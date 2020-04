IMALA SIMPTOME ZARAZE! Autorica knjiga o Harryju Potteru potpuno se oporavila

Britanska spisateljica, autorica knjiga o “Harryju Potteru”, J.K. Rowling u ponedjeljak je na Twitteru objavila da se nakon dva tjedna oporavila od vjerojatne zaraze Covidom-19.

“Premda nisam testirana, posljednja dva tjedna imala sam sve simptome zaraze koronavirusom”, napisala je Rowling na svom profilu na Twitteru.

Također, u video snimci podijelila je tehnike disanja koje savjetuju liječnici i koje su joj, kako je istaknula, pomogle pri ublažavanju najtežih simptoma od kojih je patila. Tehnike disanja preporučio joj je suprug koji je liječnik.

Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I’ve had all symptoms of C19 (tho haven’t been tested) & did this on doc husband’s advice. I’m fully recovered & technique helped a lot. https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube

“U potpunosti sam se oporavila i željela bih s vama podijeliti tehniku disanja ​​koju preporučuju liječnici. Ništa ne košta, nema neugodnih nuspojava, a moglo bi pomoći i vama i članovima vaših obitelji”, poručuje Rowling.

Thank you for your kind and lovely messages! I really am completely recovered and wanted to share a technique that’s recommended by doctors, costs nothing, has no nasty side effects but could help you/your loved ones a lot, as it did me. Stay safe, everyone x

— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 6, 2020