‘IMALA SAM NAPADAJ PANIKE’ Pogledajte vjenčanicu u kojoj se Britney Spears udala za zgodnog Sama!

Autor: Dnevno.hr/Š. P.

Britney Spears se udala za Sama Asgharija, modela i glumca kojeg je 2016. godine upoznala na snimanju svog spota za pjesmu “Slumber Party”. Vjenčali su se u njezinu domu u Los Angelesu, a pjevačica je blistala u vjenčanici Donatelle Versace koja se pojavila na ceremoniji.

Uz nju, tamo su bili i Madonna, Paris Hilton, Drew Barrymore, Selena Gomez…



“Wow, učinili smo to, vjenčali smo se! Bio je to spektakularan dan. Ujutro sam bila nervozna, a oko 14 sati me udarilo – pa mi ćemo se vjenčati! Imala sam napadaj panike, ali sam se onda zbrojila”, napisala je Britney na Instagramu.

“Ljudi koji su nam dom pretvorili u dvorac su bili fantastični. Ceremonija je bila san, a tulum je bio još bolji! Toliko nevjerojatnih ljudi je došlo, još sam u šoku”, dodala je. “Baš kao u filmovima”, komentirao je njezin novi suprug Sam.









Samu je ovo prvi, a Britney treći brak. Godine 2004. vjenčala se s Jasonom Alexanderom, a brak im je poništen samo 55 sati kasnije. Zatim se udala za svog tadašnjeg plesača Kevina Federlinea te s njim dobila dvojicu sinova.