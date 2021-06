‘IMAJU ISTI POGLED!’ Preminulog glumca u hit-priči ‘naslijedio’ njegov sin, možete li prepoznati o kome je riječ?

Autor: Š. P.

“The Many Saints of Newark”, dugo očekivani film o mladom Tonyju Sopranu, napokon dolazi na streaming platformu HBO Max, a glavnu ulogu mafijaša kojeg je u planetarno popularnim “Sopranosima” utjelovio James Galdofini, igra njegov sin, 22-godišnji Michael Galdofini.

Film će biti dostupan od 1. listopada, a do tad fanovi mogu uživati u najavnom traileru koji Michaela Galdofinija prikazuje u njegovoj prvoj velikoj filmskoj ulozi. Podsjetimo, njegov slavni otac iznenada je preminuo u 51. godini života, i to od srčanog udara dok je boravio u Rimu.

Priča filma “The Many Saints of Newark” odvija se 1960-ih nakon pobuna u Newarku, a fanovima serije “Sopranos” daje uvid u to kako je mladi Tony postao jedan od najutjecajnijih mafijaša. Zanimljivo je i to da se u seriji pojavljuje njegova majka Livia, koju glumi Vera Farmiga, a koja, zaključili su mnogi, neodoljivo podsjeća na njegovu TV suprugu koju u “Sopranosima” glumi Edie Falco.

“Sličnost je nevjerojatna!”, “Imaju isti pogled” i “Nadam se da će biti cool glumac poput oca” samo su neki od YouTube komentara na neobičnu činjenicu da mladog Tonyja doista glumi – mladi Tony.