IMA LI ZA ŽENU NA BALKANU ŽIVOTA NAKON SMRTI SUPRUGA? Nikolina Pišek rasplakala se u studiju govoreći o svom iskustvu

Autor: Zlatko Govedić

Na televiziji UNA počeo se emitirati ženski talk show “Donna”. Vode ju tri dame – Nikolina Pišek, Dejana Rosuljaš i Baya Bangue Namkosse.

U prvoj epizodi bavile su se temom “Ima li za ženu na Balkanu života nakon supugove smrti?”.

Voditeljice su razgovarale s profesoricom sociologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Beogradu, Mirjanom Bobić, a svoj stav i iskustvo koje je proživjela na tu temu, iznijela je i voditeljica emisije, Nikolina Pišek.





Prije pet mjeseci cijelu je regiju potresla vijest o obiteljskoj tragediji koju je doživela Pišek. Ona je sada prvi put pred kamerama televizije UNA progovorila o brutalnom medijskom linču koji proživljava gotovo svakodnevno, kao i o tretmanu koji je doživjela od najbližih nakon smrti supruga.

“Vrlo cijenjeni novinari i kolumnisti su napisali neke divne tekstove i hvala im na tome, puno mi je značilo. Opet ću se rasplakati. Ali nitko od institucija nije rekao ništa”, istakla je u emisiji kroz suze Nikolina i nastavila:

“Očekivala sam period nekog mira, u kom ću moći sabrati svoje misli i shvatiti u kom smjeru treba krenuti dalje. Nisam to doživjela ni jedne jedine sekunde. Prvi šok sam doživela već nakon 12 sati kada sam došla u Beograd, od svoje obitelji ovdje, koji su me praktično s mojim djetetom izbacili na ulicu, i to je krenulo dalje”, izjavila je Pišek i dodala:

“Krenula je osuda mnogih ljudi iz moje bliske okoline koju nisam shvaćala, koja je otprilike glasila: ‘Trebalo je bolje da znaš’. Počeli su me savjetovati da krenem na razne psihijatrijske tretmane, i predlagali rješenja, za koje nisam bila spremna niti sam imala vremana, a neka od tih rješenja pokazala su se potpuno pogrešnim”, rekla je vidno emotivno uzrujana Nikolina koja se ubrzo pribrala i nastavila razgovor s kolegicama i gošćom do kraja emisije.