Ima ih svaka finska kuća i zgrada, Hrvatima je to nezamislivo

O razlikama između finskog i hrvatskog načina života posljednjih smo tjedana pisali u nekoliko navrata. Tako smo približili finski način života i otkrili čime su opsjednuti, ali i opisali kako u Finskoj nema predblagdanskog ludila, a otkrili smo i što im je preplavilo gradove i ceste. No, budući da su Finci i Finska nepresušan izvor inspiracije, Hrvate bi zasigurno iznenadilo i koje su stvari sastavni dio svakog finskog stana ili kuće.

Tako na prvu iznenađuje kako svaka finska stambena zgrada ima atomsko sklonište i to funkcionalno za razliku od naših. No, kada znamo koliko blizu im je ruska granica i ako se prisjetimo povijesti, onda zapravo ta činjenica i nije toliko iznenađujuća. Zbog komplicirane zajedničke povijesti, Finci se ne osjećaju baš najugodnije u blizini svojih susjeda, osobito u posljednje vrijeme. Podsjetimo i da su zbog cijele situacije Finska i Švedska nedavno ušle u NATO, što je Moskvu dodatno razljutilo.

Podzemna mreža bunkera

No, koliko god se to Rusima ne sviđalo, Finska je spremna na njihove reakcije. Naime, ispod glavnog grada Helsinkija nalazi se 5500 podzemnih bunkera i skloništa povezanih mrežom tunela dugih 330 kilometara, koji mogu ukupno primiti, prema procjenama finskih vlasti, svakog od gotovo 700 tisuća stanovnika Helsinkija, ali i još 100 tisuća ljudi. Ukupno u Finskoj ima više od 54.000 podzemnih skloništa i bunkera od kojih je većina privatna. Predviđeni su za 4,5 milijuna ljudi, no bez problema bi mogli primiti i cijelu populaciju Finske, oko 5,6 milijuna ljudi.

Ono što je posebno zanimljivo, u svakom se trenutku u svim skloništima nalazi dovoljno hrane i vode za 14 dana, puno njih je tunelima povezano s trgovinama, a lanac opskrbe je osiguran. Prema procjenama državnih službi, u njima se bez problema može lagodno živjeti mjesecima.

Trenutačno, kako je situacija u zemlji sigurna, puno tih podzemnih skloništa se koristi kao muzeji, trgovine, restorani, kafići, imaju i nekoliko podzemnih bazena, crkvi. Vlasti dopuštaju da se određeni dio bunkera prenamijeni za poslovne prostore, ali jedino ako se u roku od 72 sata sve može vratiti u prvotno stanje s krevetima i ostalim sadržajem za one koji budu potencijalno tražili skrovište.

Ugled saune je nepovrediv

Osim atomskih skloništa natovarenih hranom, Hrvatima bi bilo prilično čudno da u zgradi pored šupe imaju saunu. Fincima je to najnormalnija i neizostavna stvar. Na koncu, zato se i vrsta saune zove ‘finska’, jer potječe upravo od tamo.

U Finskoj gotovo svatko ima pristup sauni te ona ne predstavlja nikakav luksuz, već sastavni dio finske kulture, ali i svakodnevno iskustvo. U ruralnim sredinama većina domova još uvijek ima saune s peći na drvo. Saune se mogu pronaći svugdje, u privatnim stanovima i kućama, stambeni blokovi obično imaju električne saune gdje obitelji imaju svoj raspored sati, a često obitelji imaju svoju vlastitu sauna kućicu pored jezera ili mora. Kao što je dio života pojedinaca, sauna je također uvelike prisutna u tvrtkama i državnim institucijama. Svaka uspješna tvrtka, koja želi zadržati imidž uspješnog poslovanja, apsolutno mora imati saunu gdje se sklapaju mnogi važni dogovori ili jednostavno služe za opuštanje poslovnih partnera. Broj tipova sauna u Finskoj se stalno povećava, a jedina koja je praktički nestala je javna gradska sauna.









Arheološki dokazi pokazuju da Finci uživaju u saunama tisućama godina. Bile su to iskopane jame u zemlji s ognjištem na kojem se zagrijavalo kamenje. Kao dokaz da sauna ima finski korijen, riječ "sauna" je jedina finska riječ široko posuđena mnogim drugim jezicima. Sam naziv sauna potekao je od finske riječi "savu" što znači – dim. Boravak u dimu nazvan je "savuna", a još starija riječ od savune je "sakna".









Za Fince je ugled saune nepovrediv pa tako od davnina uče djecu ponašanju u sauni. Buka, nemoral ili bilo koji drugi oblik nedoličnog ponašanja nikada nije imao mjesto u sauni. S jednakim negodovanjem se doživljavaju dezinformacije i senzacionalistički članci o nezdravim učincima saune, koji se pojavljuju u nekim stranim časopisima, uglavnom se ne temelje na činjenicama.

Tijekom 50-ak godina broj sauna u Finskoj narastao je trostruko, od oko pola milijuna u 1938. na oko 1,5 milijun u 1990. Za ukupnu populaciju od samo 5 milijuna stanovnika ovo je numerički svjetski rekord takve vrste. Broj sauna u Finskoj i dalje raste, te se procjenjuje da Finska sada broji približno 2 milijuna sauna.