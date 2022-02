‘IMA DOBRU PENZIJU I DOBRU KUĆU…’ Rasema konačno pronašla srodnu dušu! Čovjek joj se pojavio pred vratima

Autor: M. A.

Da je srodnu dušu teško pronaći, najbolje zna Rasema Vladetić, jedna od najpoznatijih kandidatkinja RTL-ove emisije ‘Ljubav je na selu’. No čini se da je Kupidova strelica konačno pogodila i njeno srce jer je, prema pisanju RTL-a, pronašla svog životnog odabranika.

‘Prestala sam tražiti. Bilo je puno udvarača, no nisu bili iskreni. Htjeli su samo jedno, probati, a to se ne isprobava, ili želiš cijeli paket ili nećeš. Bilo je tu svakakvih muškaraca; hvalili su se da su sposobni, a onda se ispostavi da nisu. Podvukla sam crtu i zaključala vrata da više nitko ne može doći i dosađivati mi. A onda su mi rekli ljudi da me jedan dobar čovjek traži, raspituje se. Otključala sam ponovno vrata i za dva dana je došao’, počela je svoju priču.

Romantična priča između Raseme i 66-godišnjeg Petra počela je sasvim spontano. Pojavio joj se na vratima i upitao želi li biti njegova. Došao je u pratnji prijatelja koji ga je pred njom i više nego nahvalio.

‘Došao je s prijateljem, a kada je otišao u auto po darove, njegov prijatelj ispričao mi je sve o njemu, da je dobar čovjek’, ponosno je izjavila.

‘Promislila sam o svemu i zaključila da ću mu se javiti, da je to to. Dogovorili smo se da će doći po mene da vidim gdje živi, je li to sve zaista onako kako je ispričao. On se jako obradovao što sam se javila i došao po mene. Ja nisam ništa ponijela sa sobom, a na kraju sam ostala kod njega’, uzbuđeno je otkrila dodavši da je veza službeno započela 12. prosinca prošle godine.

Zaljubljena Rasema u Petru je pronašla sve što je tražila, a otkrila je i više detalja o njegovom imovinskom stanju.

‘Sve je kako sam i htjela: sposoban je za sve, nježan… Kakvog sam tražila, takvog sam i našla: ima dobru kuću, dobru penziju i najvažnije – dobru dušu’, zaključila je.

Djeca podržavaju njezin odabir, a novopečeni golupćići odmah su se na početku veze susreli s teškim izazovom – oboje su bili pozitivni na koronu. No, ovu nepredvidivu bolest uspješno su preboljeli i sad uživaju u ljubavi koji su započeli.









Rasema je sudjelovala u 10. sezoni ‘Ljubavi na selu’ kao kandidatkinja na farmi Marka Skelara, a zatim u trinaestoj sezoni kao farmerica. Iako putem emisije nije uspjela pronaći ljubav, njezina pojava na malim ekranima pokrenula je leptiriće u trbuhu samozatajnog Petra.